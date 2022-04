Hubert Hurkacz zagra o trzecią rundę turnieju ATP w Monte Carlo. O której mecz Polaka i gdzie transmisja TV i online?

Hubert Hurkacz na początku sezonu nie prezentował się najlepiej, kończąc już na drugiej rundzie udział w Australian Open i w turnieju w Rotterdamie. Polak dopiero w Dubaju awansował do półfinału, w którym następnie przegrał z Andriejem Rublowem. Również w Miami Open zagrał w półfinale rywalizacji indywidualnej, a występ w turnieju deblistów przypieczętował triumfem w parze z Johnem Isnerem.

Turniej ATP w Monte Carlo. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie

Hurkacz ma nadzieję na dobry wynik także w Monte Carlo, gdzie rywalizacja z udziałem tenisistów rozpoczęła się 10 kwietnia. Polak w pierwszej rundzie wyeliminował Hugo Delliena, chociaż nie było to łatwe zwycięstwo. Kolumbijczyk w pierwszym secie zdołał ugrać pięć gemów, a w kolejnym cztery co było o tyle zaskakujące, że jako kwalifikant w ostatniej chwili zastąpił Gaela Monfilisa i tylko dzięki kontuzji utytułowanego Francuza mógł wystąpić w turnieju.

Fanom Polaka pozostaje liczyć na to, że Hurkacz z meczu na mecz będzie prezentował się coraz lepiej. Rywalem 25-latka w drugiej rundzie będzie Pedro Martinez, który wcześniej wyeliminował Ugo Humberta. Hiszpan zajmuje dopiero 45. miejsce w rankingu ATP, przez co to rozstawiony z numerem 11 Hurkacz będzie faworytem tego starcia.

Turniej ATP w Monte Carlo. Hubert Hurkacz gra o awans. O której mecz?

Hubert Hurkacz zagra z Pedro Martinezem w środę 13 kwietnia. Mecz Polaka z Hiszpanem zostanie rozegrany jako drugi w kolejności na korcie nr 9 i powinien rozpocząć się około 12:30. Jeśli wcześniejsze starcie przedłuży się, starcie z udziałem 25-latka rozpocznie się później. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Sensacja w Monte Carlo! Krótka przygoda Novaka Djokovicia