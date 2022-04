ATP w Monte Carlo. Hurkacz ponownie na korcie. Gdzie oglądać spotkanie Polaka?

Hubert Hurkacz jeszcze nigdy nie mierzył się na korcie z Albertem Ramosem-Vinolasem, który obecnie zajmuje 37. miejsce w rankingu ATP. Nasz tenisista dotarł do trzeciej rundy turnieju ATP w Monte Carlo, co sprawiło, że wygrał już w tym sezonie więcej spotkań na mączce, niż podczas całej zeszłej kampanii. Przypomnijmy, wrocławianin jest obecnie 11. rakietą świata, więc w wymiarze teoretycznym to on jest faworytem spotkania.

W drugiej rundzie ATP w Monte Carlo Hurkacz również mierzył się z Hiszpanem, Pedro Martinezem. Polak po zaciętej walce wygrał potyczkę 2:1 (6:3, 4:6, 6:4). Jeśli nasz reprezentant ponownie pokona przedstawiciela kraju z Półwyspu Iberyjskiego, trafi na kogoś z pary Casper Ruud i Grigor Dimitrow.

ATP Monte Carlo. Gdzie oglądać spotkanie Hurkacza?

Hubert Hurkacz swoje spotkanie z Albertem Ramosem-Vinolasem rozpocznie najwcześniej o godzinie 14 na korcie Court Des Princes. Mecz można będzie oglądać na sportowych kanałach Polsatu i na platformie Polsat Box Go. Pojedynek Polaka będzie trzecim na tym konkretnym obiekcie. Wcześniej swoje mecze rozegrają Taylor Fritz z Sebastianem Kordą i Lorenzo Musetti z Diego Schwartzmanem. Dopiero wtedy na korcie pojawi się Hurkacz.

