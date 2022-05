Historyczny sukces Huberta Hurkacza we French Open! To było zwycięstwo w efektownym stylu

Hubert Hurkacz miał pewne problemy z pokonaniem Marco Cecchinato w meczu French Open 2022, choć ogólny wynik spotkania na to nie wskazuje. Mimo wszystko jednak to Polak awansował do trzeciej rundy Rolanda Garrosa po raz pierwszy w swojej karierze.