Dziennikarz podpadł internautom. Na jego skandaliczne słowa odpowiedziała psycholog Igi Świątek

Simona Halep przystąpiła do French Open rozstawiona z numerem 19. i była zdecydowaną faworytką starcia z Qinwen Zheng. Mecz drugiej rundy jednak sensacyjnie zakończył się wygraną w trzech setach Chinki, która tym samym awansowała do dalszego etapu prestiżowego turnieju.

Po spotkaniu więcej niż o nieoczekiwanym wyniku mówiło się o zachowaniu Rumunki, która w trzecim secie dostała ataku paniki i nie mogła złapać oddechu. Zawodniczce pomogli ratownicy medyczni, a sama zainteresowana na pomeczowej konferencji prasowej przyznała, że nie wiedziała, jak poradzić sobie z atakiem, ponieważ takie sytuacje nie zdarzają się jej często.

Roland Garros 2022. Dziennikarz skrytykował Halep

Swoją analizą wydarzeń na korcie podzielił się Bartosz Gębicz, który na łamach „Przeglądu Sportowego” zastanawiał się, jak atak paniki mógł przytrafić się „tak doświadczonej tenisistce, która od ponad 10 lat rywalizuje na najwyższym poziomie”. „O czymś takim usłyszano szczerze i otwarcie po raz pierwszy. Było to z jednej strony smutne i przykre, z drugiej, nie ukrywajmy, również nieco dziecinne” – napisał.

Dalej dziennikarz przekonywał, że tego typu sytuacje mogą przytrafić się pilotowi samolotu lecącego na jednym silniku lub lekarzowi, który w krótkim czasie musi podejmować decyzje mające wpływ na czyjeś życie. „Ale na Boga, jak może się zdarzyć na kortach, gdzie zawodniczka tej klasy gra swój setny mecz niedecydujący jeszcze o żadnym wielkim tytule? No tego się nie da skomentować..”. – przekonywał.

Psycholog Igi Świątek komentuje

Artykuł spotkał się z dużą krytyką ze strony fanów tenisa oraz innych dziennikarzy. Do sprawy odniosła się też Daria Abramowicz, która jest psycholog współpracującą z Igą Świątek. „Lęk jest ludzki, a zaburzenia psychiczne mogą dotknąć każdego, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego, wieku czy wykonywanego zawodu. Jeśli ktoś doświadcza ataku paniki, to znaczy to, że istnieje jakiś powód. Warto o tym wszystkim pamiętać, zamiast wydawać osąd” – podkreśliła.

Abramowicz przytoczyła też przykłady sportowców, którzy otwarcie mówili o zaburzeniach lękowych. „Jak to się ma do wyśmiewania i radykalnej oceny lęku i ataku paniki doświadczanego przez Simonę Halep? Nie wiem, ale mam nadzieję, że wyciągniemy z tej sytuacji kolejne wnioski” – zaznaczyła. Wspomniany artykuł Gębicza został już usunięty ze strony „PS”.

