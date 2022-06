Iga Świątek rozpoczyna walkę w Wimbledonie. Kiedy i o której godzinie gra Polka?

Iga Świątek przystąpi do tegorocznego Wimbledonu jako „jedynka” i faworytka do wygrania całego turnieju. Liderka rankingu WTA od początku roku wygrała już turnieje w Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie, a na kilka tygodni przed startem zmagań w Londynie triumfowała we French Open. Polka nie jest jednak uznawana za specjalistkę od gry na kortach trawiastych, przez co w tegorocznym Wimbledonie będzie miała wiele do udowodnienia.

Wimbledon 2022. Iga Świątek ma coś do udowodnienia

Pochodząca z Raszyna zawodniczka wprawdzie w 2018 roku wygrała juniorski Wimbledon, ale w rywalizacji seniorek radziła sobie o wiele gorzej. W 2019 roku zakończyła zmagania w Londynie na pierwszej rundzie, a przed rokiem przegrała bój o ćwierćfinał z Uns Dżabir. Tym razem taki obrót spraw byłby dużym zaskoczeniem, tym bardziej że w pierwszych rundach 21-latka nie trafi na rywalkę z czołowej dziesiątki rankingu.

Jeśli Świątek pokona plasującą się na 252. miejscu w światowym rankingu Janę Fett, w drugiej rundzie zmierzy się z Sonay Kartal lub Danką Kovinić, a na kolejnych etapach turnieju jej najpoważniejszą rywalką może być Barbora Krejcikova. „Schody” zaczną się od ćwierćfinałów, gdzie Polka, w przypadku awansu, może trafić na wysoko notowane zawodniczki.

Wimbledon. Kiedy gra Iga Świątek?

Pierwszy mecz Igi Świątek w tegorocznym Wimbledonie zaplanowano na wtorek 28 czerwca. Polka i jej rywalka zmierzą się na korcie centralnym, a spotkanie powinno rozpocząć się około godz. 14:30. Starcie będzie transmitowane na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie Polsat Box Go.

