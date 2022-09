Zapytano Igę Świątek o memy z Robertem Lewandowskim. Zaskakująca reakcja

Iga Świątek i Robert Lewandowski to chyba obecnie dwoje najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. Zarówno tenisistka, jak i piłkarz uchodzą za jednych z najlepszych, jak nie najlepszych w uprawianych przez siebie dyscyplinach sportu. Osiągają spore sukcesy, godnie reprezentując nasz kraj na arenie międzynarodowej. Jednocześnie walczą ze sobą o miano najlepszego sportowca 2022 roku w Polsce.

Internauci podchwycili tę korespondencyjną rywalizację i od pewnego czasu zaczęli wymyślać memy. Często zestawiają Igę Świątek i Roberta Lewandowskiego, dokładając do tego śmieszne opisy, czy dialogi. To raczej sympatyczne zjawisko, do którego postanowili się odnieść sportowcy.

Iga Świątek zapytana o memy z Robertem Lewandowskim. „Nie wysyłamy ich sobie”

Jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zapytał kapitana reprezentacji Polski o te memy. „Lewy” przyznał, że kilka razy zdarzyło mu się je zobaczyć w internecie. – Nie powiem, jest to fajne, śmieszne, ale oczywiście ja jestem osobą, która kibicuje innym sportowcom niż zazdrości. Parę jednak widziałem i są one topowe – stwierdził.

Teraz, podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez PZU, czyli raszynianki, zapytano ją dokładnie o to samo. Liderka światowego rankingu WTA szeroko się uśmiechnęła – Jeśli chodzi o memy, to mnie też one śmieszą. Mam nadzieję, że nie sprawiają przykrości Robertowi. Nie wysyłamy ich sobie, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Ale na pewno poruszę ten temat, jak go spotkam – śmiała się Iga Świątek.

