Caroline Garcia widzi szansę w meczu z Igą Świątek. Zdradziła swój plan

Iga Świątek weźmie udział w WTA Finals, które odbędzie się w dniach 31 października – 7 listopada w amerykańskim Fort Worth, w Teksasie. Po zakończeniu sezonu zasadniczego i zdobyciu w San Diego swojego ósmego tytułu w tej kampanii Raszynianka przystępuje do swojego drugiego turnieju WTA Finals. Tym razem uznawana jest za faworytkę do końcowego triumfu.

Na konferencji prasowej pierwsza rakieta świata przyznała, że w San Diego były zupełnie inne warunki do grania, a teraz musi dostosować się do innej piłki. Dopytywana, co dokładnie ma na myśli zareagowała:

Muszę po prostu włożyć więcej energii w to i w kontrolowanie piłki – zdradziła podczas WTA Finals Media Day.

Iga Świątek: Jestem podekscytowana awansem do ATP Finals

Polka znalazła się w grupie „Tracy Austin”, w której stanie naprzeciwko Coco Gauff, Caroline Garcii i Darii Kasatkiny. W drugiej grupie „Nancy Richey” zobaczymy Ons Jabeur, Jessicę Pegulę, Marię Sakkari oraz Arynę Sabalenkę. – Moja grupa jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o sposób gry Coco, Caro i Dashy – powiedziała Iga Świątek, dodając, że jest podekscytowana awansem do ATP Finals i samym faktem, że może tu być.

Caroline Garcia: To będzie największa szansa, by wygrać ze Świątek

Spośród trzech tenisistek, z którymi zmierzy się Iga Świątek, Caroline Garcia jest jedyną, która pokonała Polkę w tym sezonie. Miało to miejsce podczas turnieju w Warszawie. – WTA Finals to wyzwanie, ale ona sama jest wyzwaniem dla siebie. Przegrała bardzo mało meczów. Wygrałam z nią w Polsce, ale to były zupełnie inne warunki, korty gliniane. Ona grała w Polsce i to był chyba jej pierwszy raz – stwierdziła.

To będzie na pewno zupełnie inny mecz. Będę starała się grać swoją grę, być agresywna. To jest mój sposób gry i to jest prawdopodobnie największa szansa, jaką mam, aby ją pokonać – zapewniła Caroline Garcia.

Pierwsze spotkanie w prestiżowym WTA Finals Iga Świątek rozegra we wtorek 1 listopada. Polka zmierzy się z Rosjanką – Darią Kasatkiną. Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 23:00 czasu polskiego. Następne spotkanie z Caroliną Garcią odbędzie się w czwartek, a ostatnie z Coco Gauff w sobotę.

