Hubert Hurkacz gra o półfinał ATP Marsylia. O której mecz i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Hubert Hurkacz walczy o zwycięstwo w turnieju ATP w Marsylii, który rozgrywany jest na hali. W pierwszej rundzie 11. zawodnik światowego rankingu otrzymał wolny los, dzięki czemu swoje zmagania wrocławianin rozpoczął od 1/8 finału.

ATP w Marsylii: Hubert Hurkacz odwrócił losy spotkania w 1/8 finału

W swoim pierwszym meczu we Francji Polak mierzył się z Leonardo Riedim, który w 1/16 finału wyeliminował Arthura Rinderknecha 2:0. Po tym meczu Szwajcar był rozpędzony i postawił twarde warunki Hubertowi Hurkaczowi.

Polak przegrał pierwszego seta 4:6, ale w kolejnej partii na szczęście się otrząsnął i doprowadził do wyrównania, triumfując 6:3. Polak nie odpuścił i w decydującej partii przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrywając 6:2 zapewnił sobie awans do ćwierćfinału

Ćwierćfinał ATP Marsylia: Hubert Hurkacz poznał rywala

W tej fazie turnieju ATP w Marsylii Hubert Hurkacz zmierzy się z Mikaelem Ymerem. Reprezentant Szwecji rozegrał dotychczas tylko jeden mecz w 1/16 finału przeciwko Radu Albotowi. To starcie skończyło się wynikiem 2:0. W kolejnej rundzie tenisista ze Skandynawii miał zmierzyć się z Davidem Goffinem, ale reprezentant Belgii wycofał się z rozgrywek, dzięki czemu ten walkowerem awansował do ćwierćfinału.

Mikael Ymer jest obecnie na 69 miejscu rankingu ATP, co sprawia, że znajdujący się na 11. miejscu Hubert Hurkacz jest zdecydowanym faworytem. Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą dwukrotnie w przeszłości. Było to przed dwoma laty na Australian Open. Co ciekawe, wówczas górą był Szwed, który zatriumfował po pięciosetowej batalii. Kolejny raz tenisiści wyszli naprzeciwko siebie podczas rozgrywek w Auckland – wtedy triumfował wrocławianin.

Hubert Hurkacz – Mikael Ymer. O której i gdzie oglądać transmisję z tego meczu

Mecz Hubert Hurkacz – Mikael Ymer odbędzie się w piątek 24 lutego. Tenisiści wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 14:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na Polsacie Sport i serwisach streamingowych online zawierających ten kanał, np. Polsat Box Go.

