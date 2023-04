Zaskakujące zachowanie Aryny Sabalenki po porażce z Igą Świątek. Jej wpis mówi wszystko

Aryna Sabalenka wciąż musi godzić się z byciem numerem 2. w światowym rankingu WTA. Jej pojedynek z Igą Świątek potwierdził, że Białorusinka jest znakomitą tenisistką, jednak nie na tyle, by pokonać naszą Polkę. Zaraz po zakończeniu finałowego meczu w Stuttgarcie 24-latka zażartowała, apelując do organizatorów wydarzenia, by Ci przygotowali dla niej samochód za dotarcie do finału. Widać, że zazdrości Polce triumfu i nowego Porsche, co poniekąd potwierdziła zachowaniem po meczu.

Aryna Sabalenka „zaatakowała” nowe auto Igi Świątek

— Gratulacje dla Igi oraz całego jej zespołu. Mam pytanie do sponsorów: czy gdy dotrę do następnego finału, to będę mogła otrzymać dodatkowe auto? Dziękuję wszystkim za organizację tego turnieju, bardzo się cieszyłam, że mogłam tu grać. Przegrana trzeciego finału boli, ale będę próbować i próbować, dopóki w końcu nie zdobędę Porsche. Dziękuję również swojemu zespołowi oraz kibicom, była tu wspaniała atmosfera – powiedziała Aryna Sabalenka w trakcie pomeczowej przemowy.

Humor widocznie jej dopisywał, jednak jej zachowanie jest trudne do wytłumaczenia. Kibice uchwycili moment, w którym Białorusinka odbierała pamiątkową statuetkę, a następnie, przechodząc obok wygranego przez Polkę pojazdu, wykonała ruch, jakby chciała zbić szybę w aucie Porsche. Oczywiście nie zrobiła tego, aczkolwiek taki gest może zostać różnie odebrany, tym bardziej że mocno doceniła Igę Świątek i gratulowała jej zwycięstwa.

twitter

Aryna Sabalenka opublikowała wymowny wpis

Niedługo przyszło czekać na komentarz Aryny Sabalenki po meczu z Igą Świątek. Warto zaznaczyć, że to drugi raz z rzędu, kiedy przegrywa z Polką w finale imprezy w Stuttgarcie. Tym razem nie była tak zła, jak przed rokiem i była bardzo wdzięczna za możliwość wzięcia udziału w turnieju i wyraziła nadzieję, że kiedyś uda jej się zwyciężyć.

„Nie taki wynik, jaki chcieliśmy osiągnąć, ale tak czy inaczej, to był dobry tydzień w Stuttgarcie. Dziękuję Porsche Tennis za niesamowite wydarzenie. Mam nadzieję, że pewnego roku zostanę zwyciężczynią tak fajnego turnieju” — napisała Aryna Sabalenka na Instagramie.

instagramCzytaj też:

Pierwsze słowa Igi Świątek po zwycięstwie w Stuttgarcie. Zdradziła klucz do sukcesuCzytaj też:

Iga Świątek zarobiła bajońską sumę w Stuttgarcie. Co za kasa!