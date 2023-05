Magda Linette rezygnuje z Roland Garros. Nieoczekiwana decyzja polskiej tenisistki

Magda Linette rozpoczęła sezon 2023 z wysokiego C, docierając aż do półfinału Australian Open. Polka osiągnęła życiowy rezultat, dzięki czemu zameldowała się w gronie 20. najlepszych siatkarek rankingu WTA oraz ogromnie zyskała na popularności. Po formie z Melbourne, póki co nie ma śladu. Reprezentantka Polski ma problemy na kolejnym turnieju z rzędu. Z turniejem indywidualnym Roland Garros pożegnała się już na etapie I rundy.

Magda Linette wycofała się z rywalizacji deblistek na Roland Garros

Pogromczynią drugiej najlepszej polskiej rakiety świata została Leylah Fernandez. Kanadyjka zwyciężyła 6:3, 1:6, 6:3 sprawiając małą sensację. Linette przed turniejem indywidualnym zgłosiła się także do rywalizacji deblistek. Miała w nim wystartować z Chinką Xiu Wang. Ostatecznie obie panie nie podejdą do zmagań, gdyż na dwa dni przed pierwszym meczem przeciwko parze Irina-Camelia Begu/Anhelina Kalinina panie wycofały swoje zgłoszenie. Miejsce polsko-chińskiego duetu zajmie Ingrid Gamarra Martins i Iryna Szymanowicz.

Linette bardzo dobrze radziła sobie w rywalizacji par na kortach ziemnych w stolicy Francji. W 2021 roku wraz z Bernardą Perą dotarła do półfinału turnieju, ulegając dopiero czeskiej parze Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. Nie znamy dokładnych planów dotyczących najbliższej przyszłości 31-latki. Prawodpodobnie kolejnym kluczowym turniejem dla Polki będzie rozgrywany w lipcu Wimbledon. W poprzedniej edycji trawiastego pucharu Linette dotarła do drugiej rundy, ulegając Angelice Kerber.

Kariera Magdy Linette w 2022 roku

Magda Linette zajmuje obecnie 21. lokatę w rankingu WTA. Od czasu półfinału Austrialian Open, Polka tylko raz dotarła do najlepszej ósemki turnieju w tym sezonie. Miało to miejsce w rozgrywanym w lutym turnieju Merida Open Akron.

