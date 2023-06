Tylko wtedy Aryna Sabalenka wyprzedzi Igę Świątek. Pojawiły się szczegółowe analizy

Zarówno Iga Świątek, jak i Aryna Sabalenka znajdują się w bardzo dobrej formie, jednak to Polka w dalszym ciągu króluje w światowym rankingu WTA, na co spory wpływ ma jej zwycięstwo w zakończonym przed dwoma tygodniami Rolandzie Garrosie. 22-latka z Raszyna od jakiegoś czasu trenuje „w ciszy” na kortach trawiastych, ale jeszcze nie rozpoczęła zmagań zawodowych. Dojdzie do tego już wkrótce, natomiast Białorusinka zdążyła już odpaść z turnieju WTA 250 w Berlinie i to w swoim drugim meczu. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja.

Aryna Sabalenka przed szansą zdetronizowania Igi Świątek

Fani Igi Świątek doskonale zdają sobie sprawę, że korty trawiaste nie należą do jej ulubionych. Polka ma duże problemy, żeby dojść do czołówki Wimbledonu. Najlepiej poszło jej w 2021 roku, kiedy dotarła do czwartej rundy. W ubiegłym przegrała już na trzecim etapie. W pierwszej rundzie rozpoczynającego się turnieju WTA 250 w Bad Homburg nasza reprezentantka stanie przed dużym sprawdzianem, jakim będzie pokonanie Niemki Tatjany Marii, która w ubiegłym roku dotarła do półfinału Wimbledonu.

Aryna Sabalenka zaprzepaściła już szansę na zwycięstwo w turnieju w Berlinie, jednak występ Polki w Bad Homburg może mieć duże znaczenie w kwestii walki o „jedynkę” światowego rankingu WTA. Wszystko będzie zależało od tego, jak Iga Świątek wypadnie w Niemczech, ale też w samym Wimbledonie. Pojawiły się analizy możliwych scenariuszy, w których 25-latka z Mińska mogłaby przeskoczyć naszą reprezentantkę w prestiżowym zestawieniu.

Tylko wtedy Aryna Sabalenka wyprzedzi Igę Świątek w rankingu WTA

Iga Świątek może utrudnić zadanie Arynie Sabalence już w Bad Homburgu. Jak wyliczył dobrze obeznany w tematyce tenisa użytkownik Twittera Juan Ignacio, potencjalny awans Polki do wielkiego finału niemieckich zawodów postawi Białorusinkę przed bardzo trudnym zadaniem. Otóż, żeby wyprzedzić 22-latkę, będzie musiała wygrać Wimbledon.

Jednak jeśli raszyniance nie powiedzie się na niemieckich kortach, wówczas Sabalence wystarczy awans do finału w Wielkiej Brytanii. To też jest zależne od wyników osiąganych przed Igę Świątek. Nie są to jedyne możliwe warianty, które pozwolą 25-latce z Mińska wyprzedzić Polkę.

