Była liderka rankingu WTA wznawia karierę. Będzie „polskie” starcie z Igą Świątek?

Caroline Wozniacki to jedna z najbardziej lubianych tenisistek w Polsce na przestrzeni wielu lat. Świetna zawodniczka w swojej karierze zwyciężyła w aż 30 turniejach. Jak sama wielokrotnie podkreślała, jej rodzice to Polacy – mama była siatkarką, natomiast ojciec grał w piłkę nożną. Wozniacki była liderką rankingu WTA w latach 2010 i 2011.

Caroline Wozniacki wraca do zawodowego tenisa

Powrót Dunki z polskimi korzeniami do WTA to naprawdę duże wydarzenie. Wozniacki to bardzo znana postać, która przedwcześnie zakończyła swoje zawodowe granie. Po raz ostatni tenisistka pojawiła się na korcie w 2020 roku. Po porażce z Ons Jabeur na wielkoszlemowym Australian Open postanowiła skończyć z graniem.

Po trzech latach Wozniacki zmieniła jednak zdanie. Kto wie, może wkrótce Dunka będzie miała okazję zmierzyć się z obecną numer 1 w światowym rankingu, Igą Świątek. Szykowałby się „polski” pojedynek, który z pewnością ucieszyłby kibiców.

„Przez te trzy lata poza grą musiałam nadrobić stracony czas z rodziną, zostałam mamą i teraz mam dwójkę pięknych dzieci, za które jestem bardzo wdzięczna. Ale wciąż mam cele, które chcę osiągnąć. Chcę pokazać moim dzieciom, że można realizować swoje marzenia bez względu na wiek czy rolę. Zdecydowaliśmy jako rodzina, że już czas. Wracam do gry i nie mogę się doczekać!” – napisała w mediach społecznościowych Wozniacki, wywołując ogromne poruszenie wśród fanów.

Problemy zdrowotne byłej liderki rankingu WTA

Poza poświęceniem się rodzinie Wozniacki pod koniec swojej kariery miała problemy ze zdrowiem. W przypadku Dunki mówiło się sporo o kłopotach z chorobą autoimmunologiczną. Ona miała utrudniać zawodowe uprawianie sportu.

Wozniacki podejmuje jednak wyzwanie, chcąc najwyraźniej po raz kolejny pokazać swoją klasę sportową, dodatkowo ze wsparciem kochającej rodziny, o której w tak szczególny sposób opowiedziała, zapowiadając swój powrót.

