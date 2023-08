Polska liderka światowych list wśród tenisistek radzi sobie rewelacyjnie na twardych kortach w Cincinnati. Iga Świątek pokonała w drodze do półfinału kolejno: Danielle Collins (6:1, 6:0), Qinwen Zheng (3:6, 6:1, 6:1) i Marketu Vondrousovą (7:6, 6:1). Teraz przyszedł czas na sobotni półfinał. W nim na Świątek czeka faworytka kibiców gospodarzy.

Powtórka z finału Rolanda Garrosa na kortach w USA

Przeciwniczką Polki w starciu o finał WTA 1000 w Cincinnati będzie Coco Gauff. To tenisistka, która w turnieju w USA rozstawiona jest z numerem siódmym. Obie panie spotykały się już kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów. Najbardziej pamiętne starcie to finał Rolanda Garrosa z 2022 roku. Polka wygrała wówczas gładko z Amerykanką, bo 6:1, 6:3 – sięgając po swój drugi (z trzech łącznie) sukcesów na ceglanych kortach w stolicy Francji.

Gauff ma zresztą same złe wspomnienia związane z meczami przeciwko Świątek. W sobotę obie panie spotkają się ósmy raz. Polka nie przegrała ani jednego meczu przeciwko zdolnej Amerykance. Gauff z pewnością będzie chciała odwrócić złą kartę, zwłaszcza, że zagra przed własną publicznością.

Iga Świątek – Coco Gauff, kiedy i gdzie oglądać mecz?

Pojedynek pomiędzy Świątek a Gauff rozpocznie się o godzinie 17:00 polskiego czasu. W drugim półfinale zmierzą się za to Karolina Muchova, czyli finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, z Aryną Sabalenką – wiceliderką rankingu WTA. Niewykluczony jest zatem finał, w którym Świątek zmierzy się z tenisistką urodzoną w Mińsku. A to dosłownie na kilkanaście dni przed startem wielkoszlemowego US Open.

Oba półfinały będą dostępne na sportowych antenach Canal + oraz Canal + Online. Podobnie zresztą jak w przypadku innych meczów WTA Tour.

