Nagroda pocieszenia dla Magdy Linette. Wiemy, ile zarobiła w WTA Guangzhou

Ponad rok musiał minąć, aby Magda Linette kolejny raz zagrała w finale jakiegokolwiek turnieju organizowanego pod egidą WTA. Blisko tego była w Australian Open na początku obecnego sezonu, jednak wówczas poległa w starciu z Aryną Sabalenką. Później natomiast poznanianka nie potrafiła przeskoczyć poprzeczki, którą sama sobie wysoko powiesiła. Dopiero w Guangzhou pokazała wysoką formę i chociaż nie zdobyła tytułu, to na jej konto wpłynie spora suma.

Ile zarobiła Magda Linette w WTA Guangzhou?

Nie będą to oczywiście pieniądze tak ogromne jak w przypadku triumfów w Wielkich Szlemach czy nawet rozgrywkach rangi 1000 i 500. Chińskie zawody miały jeszcze niższy stopień, bo 250, a co za tym idzie również mniejszy prestiż. W Państwie Środka nie występowały największe gwiazdy z czołówki rankingu WTA, ale to akurat było dobrą wiadomością dla Magdy Linette.

W drodze do finału cztery spotkania. Najpierw pokonała Jodie Burrage (91.), następnie Darię Saville (264.), potem Rebekę Masarovą (64.), aż w końcu przyszło jej zmierzyć się z Julią Putincewą (81.). Reprezentantka Kazachstanu teoretycznie była najtrudniejszą z przeciwniczek, z którymi przyszło grać Biało-Czerwonej, ale i tym razem zwyciężyła 2:0. Niestety w finale dużo lepsza od Polki okazała się Xiyu Wang.

Pewnym pocieszeniem dla pochodzącej z Poznania tenisistki może być fakt, że dzięki dojściu do finału na jej konto wpłynie trochę ponad 20 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na naszą walutę około 87-88 tysięcy złotych. To o 14 tysięcy dolarów mniej niż wyniósł zarobek triumfatorki z Chin. Kwota ta wygląda imponująco z perspektywy przeciętnego Kowalskiego, aczkolwiek wiele mówi też o pozycji turnieju w Guangzhou. Dla porównania za półfinał Australian Open w styczniu 2023 Linette otrzymała 925 tysięcy dolarów, czyli blisko 3 miliony złotych.

