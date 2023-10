Magda Linette odpada z WTA w Zhengzhou. Polka nie dała rady

Po porażce z Igą Świątek w China Open Magda Linette udała się na turniej WTA w Zhengzhou. Jej pierwszą rywalką była Petra Martić, z którą Polka już wygrywała np. w San Jose w 2021 roku. Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się w II rundzie z Czeszką, Barborą Krejcikovą.

WTA w Zhengzhou: Dobre otwarcie i problemy Magdy Linette

Magda Linette bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie od obrony swojego serwisu. W drugim gemie poszła za ciosem i miała aż cztery break-pointy, ale niestety żadnego z nich nie wykorzystała. Dość niespodziewanie w kolejnej odsłonie to Chorwatka przełamała Polkę i wyszła na prowadzenie.

Przy wyniku 1:2 powtórzyła się sytuacja z drugiego gema. Magda Linette miała okazję do wyrównania stanu gry przy serwisie rywalki, ale nie udało się jej tego wykorzystać, bo albo popełniła błąd, albo Martić popisała się kapitalnym zagraniem. W piątym gemie role się odwróciły i to Chorwatka miała break-pointa przy podaniu poznanianki, ale na szczęście go nie wykorzystała.

Chwilę później 31-latka doprowadziła do wyrównania 4:4. To było w pełni zasłużone, bo Polka miała aż siedem szans, by tego dokonać. Ostatecznie zwyciężczynię tego pierwszego seta musiał wyłonić tie-break, w którym lepsza okazała się Petra Martić. Trzeba było mieć nadzieję, że Polka da radę w drugiej partii odwrócić losy tego spotkania.

Magda Linette nie dała rady

Niestety drugi set rozpoczął się podobnie jak pierwszy. Petra Martić przełamała Magdę Linette w czwartym gemie, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:1. Magda Linette robiła co mogła, by wrócić do gry w tym meczu, ale niestety po raz drugi została przełamana. Przy wyniku 5:1 poznanianka nie dała już rady odwrócić losów tego spotkania. Ten trudny mecz zakończył się porażką poznanianki 0:2 (6:7, 1:6). W drugiej rundzie WTA w Zhengzhou Chorwatka zmierzy się z Czeszką, Barborą Krejcikovą.

