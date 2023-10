Niebywały rezultat Igi Świątek. Czegoś takiego nie widziano jeszcze w XXI wieku

Iga Świątek z wielkimi ambicjami podchodzi do WTA Finals – turnieju kończącego sezon 2023. Po zwycięstwie w Pekinie Polka liczy na dobrą grę w meksykańskim Cancun. Przed rokiem w imprezie, w której udział bierze najlepsza ósemka roku, 22-latka odpadła w półfinale. Jeszcze nigdy nie udało jej się wygrać tych zmagań.

Iga Świątek z historycznym wyczynem

O tym, że Polka pomimo wyczerpującego sezonu ma jeszcze siłę i chęć do gry świadczy między innymi pierwszy mecz turnieju. Pokonała w nim zwyciężczynie Wimbledonu 2023 Marketę Vondrousovą, choć w pierwszej partii przegrywała już 2:5. Świątek pokazała wielki poziom doprowadzając do wyrównania, a następnie odwracając losy seta. Potem nie dała już żadnych szans rywalce zza południowej granicy. Wygrała drugą partię do zera, czym zdobyła tzw. „bajgla”.

Iga Świątek już w tym sezonie nie raz w tym sezonie pokonała przeciwniczkę w secie do gema. Zwycięstwo takim wynikiem nad Czeszką było 21. setem wygranym przez nią do zera w obecnym roku. Takiego wyniku mogą pozazdrościć jej wszystkie obecne rywalki. Co więcej, reprezentantka Polski przeszła tym samym do historii, bowiem w XXI wieku żadnej innej zawodniczce nie udało się wygrać ponad 20 razy seta do zera w sezon po sezonie.

Szukając w archiwum podobnego wyczynu należy cofnąć się aż o ponad trzydzieści lat. W sezonach 1991-1992 przez dwa lata po przynajmniej 20 zwycięstw 6:0 w sezonie zanotowały legendarne zawodniczki – Stefii Graf i Monica Seles.

Iga Świątek gra o zwycięstwo w WTA Finals

Po pokonaniu Markety Vondrousovej Iga Świątek zmierzy się najprawdopodobniej z Coco Gauff (kolejna rywalka w grupie Polki obok Ons Jabeur). Mecz z triumfatorką US Open 2023 odbędzie się w Cancun 1 listopada.

