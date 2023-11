Iga Świątek tak jak Serena Williams. Zachwycające osiągnięcie polskiej tenisistki

Praktycznie co zwycięstwo Iga Świątek śrubuje kolejne rekordy w historii światowego tenisa. Polka, która ma dopiero 22 lata, w swojej karierze ma już wiele spektakularnych wygranych. Na czele należy postawić wielkoszlemowe triumfy, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) oraz raz w US Open (2022). Niewykluczone, że za kilka dni raszynianka będzie cieszyć się z triumfu w Meksyku.

Iga Świątek wyrównała rekord Sereny Williams

Polka w dwóch pierwszych meczach rozprawiła się z kolejno z mistrzynią tegorocznego Wimbledonu, Marketą Vondrousovą, a następnie z Coco Gauff, czyli wielką nadzieją amerykańskiego tenisa na kolejne lata. Następczyni Sereny Williams musiała przełknąć naprawdę gorzką pigułkę, zwłaszcza w premierowej partii. Polka rozprawiła się z Amerykanką, zaliczając kolejnego „bajgla”, czyli wygranego seta do zera (6:0).

Co ciekawe, pod tym względem Świątek wyrównała swój… własny rekord z 2022 roku. Wówczas Polka zwyciężyła aż 22 sety właśnie w stosunku 6:0. Dodajmy, że podczas WTA Finals Świątek już drugi raz doprowadziła do takiej sytuacji. Oprócz Gauff do zera z Polką przegrała również Vondrousova.

To jednak niejedyny spektakularny wynik Świątek, jeśli spoglądajmy na rekordy. Jak poinformował OptaAce, Polka wyrównała osiągnięcie Sereny Williams sprzed prawie dziesięciu lat. Amerykanka w latach 2013 i 2014 wygrywała co najmniej dziesięć pojedynków z rywalkami z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Świątek w 2022 roku wygrała piętnaście takich spotkań, teraz dobrnęła właśnie do „dychy”.

Polka równo z Martiną Hingis oraz przed Monicą Seles

Świątek może się również pochwalić trzydziestoma wygranymi z tenisistkami z najlepszej dziesiątki rankingu WTA. Polka potrzebowała na to tylko 44 meczów, co jak na rywalizację na takim poziomie, jest kolejnym świetnym osiągnięciem. Pobiła pod tym względem wcześniejsze dokonanie legendarnej Moniki Seles.

Zbierając sezony 2022 i 2023 polska tenisistka ma już 65 wygranych w WTA Tour. Świątek na dobre weszła do światowej elity, jak widać, konsekwentnie realizując swoje cele. Takimi osiągnięciami rok po roku mogą się pochwalić naprawdę nieliczne zawodniczki w dziejach tenisa.

Co do wygranych 65 i powyżej, sezon po sezonie, tu w galerii sław można znaleźć chociażby Martynę Hingis. Szwajcarka dokonywała jednak tej sztuki w latach 1999-2000, czyli kiedy Świątek… nie było jeszcze na świecie.

