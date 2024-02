Hubert Hurkacz się nie zatrzymuje. Dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie

Hubert Hurkacz bierze udział w turnieju ATP 250 w Marsylii. Polak broni tytułu i jest rozstawiony z „jedynką”, więc jest jednym z faworytów do zwycięstwa w tych rozgrywkach. Wrocławianin rozpoczął grę w tym turnieju od 1/8 finału, gdzie wygrał z Aleksandrem Szewczenko 6:1, 6:4. Z kolei w ćwierćfinale jego rywalem był Tomas Machac, który aktualnie plasuje się na 66. miejscu w rankingu ATP. To było pierwsze oficjalne spotkanie obu zawodników.

ATP 250 Marsylia: Świetne otwarcie Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz rozpoczął to spotkanie od dwóch asów serwisowych. Nie ma co się dziwić, bo przez wielu uznawany jest za najlepiej zagrywającego tenisistę na świecie. Pierwszy gem trwał trochę ponad minutę, a wrocławianin nie stracił w nim żadnego punktu. Przy swoim podaniu reprezentant Czech doprowadził do wyrównania.

Trzeci gem był już bardziej wyrównany, a także pojawiło się sporo kontrowersji, bo Machac wdał się w dyskusję z arbitrem i tłumaczył, że wywołanie autu przez jednego z liniowych przeszkodziło mu w odbiorze piłki, ale decyzja nie została zmieniona. W trudnym momencie Hurkacz popisał się kolejnym asem serwisowym, a na zakończenie tej partii popisał się kapitalnym slajsem.

Hubert Hurkacz rozprawił się z Tomasem Machacem

Ta sytuacja mogła siedzieć w głowie Czecha, bo po zejściu na krótką przerwę cały czas dyskutował z arbitrem. W efekcie Hurkacz przełamał rywala w czwartym gemie, a potem potwierdził tego breaka broniąc swoje podanie. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 6:3.

W drugim secie Hubert Hurkacz nie zwolnił tempa i nie pozwolił rywalowi wrócić do gry. Już w trzecim gemie przełamał swojego oponenta, a potem obronił podanie, dzięki czemu wyszedł na prowadzenie 2:1. Ostatecznie ta partia zakończyła się wynikiem 6:4. To było dziesiąte zwycięstwo Polaka w tym sezonie.

