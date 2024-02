Ćwierćfinał dla Huberta Hurkacza. Polak pewnie uporał się z rywalem

Hubert Hurkacz wyruszył do Marsylii z prostym zadaniem obrony tytułu sprzed roku. Dla niego walka toczy się o utrzymanie punktów rankingowych zdobytych przed rokiem, gdy wygrywał na korcie na południu Francji. Po otrzymaniu wolnego losu w pierwszej rundzie, w drugiej bez problemu pokonał Aleksandra Szewczenkę 6:1, 6:4.

Hubert Hurkacz pewnie pokonał Aleksandra Szewczenkę

Polak mógł tylko śledzić rywalizację Kazacha (do niedawna grającego jako Rosjanin) z Benjaminem Bonzim (finalistą ubiegłej edycji turnieju) w pierwszej rundzie. Gdy doszło do pierwszego seta rywalizacji Polaka w Marsylii, ten pokazał, dlaczego jest rozstawiony z numerem jeden. W zaledwie kilkanaście minut wypracował sobie prowadzenie 4:0. Pochodzący z Rostowa nad Donem 23-latek ugrał tylko gema, lecz przy podaniu Hurkacza. To jednak „Hubi” triumfując 6:1 mógł spokojniej myśleć o kolejnej partii.

W niej nie było już tak jednostronnej gry. Początkowo każdy z zawodników wygrywał przy swoich podaniach. Nadal minimalna przewaga widniała po stronie ósmego tenisisty świata, który przy własnym serwisie nie miał litości dla młodszego przeciwnika. Najpierw przełamał Szewczenkę, by po chwili… samemu zostać przełamanym. W następnych minutach kibice co rusz oglądali kolejne wykorzystane break pointy. Finalnie Hurkacz wyszedł na prowadzenie 5:3. Miał piłki meczowe, lecz reprezentant Kazachstanu odrobił gema straty. Kolejnego już nie dał rady. Polak zwyciężył 6:4 i awansował do ćwierćfinału zmagań.

Hubert Hurkacz zagra z Tomasem Machacem

W ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Marsylii Hubert Hurkacz zagra z Tomasem Machacem. Czech w pierwszej rundzie pokonał Andy’ego Murray’a, a w drugiej Lorenzo Musettiego. Starcie Polaka z 66. zawodnikiem rankingu odbędzie się w piątek 9 lutego nie wcześniej niż o godzinie 15:30.

