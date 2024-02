Iga Świątek poznała rywalkę w finale WTA Doha. To będzie wielki hit

Iga Świątek bez gry awansowała do finału WTA 1000 Doha. Polka poznała rywalkę, z którą powalczy o tytuł. To będzie wielki hit, podczas którego pierwsza rakieta świata będzie do rewanżu za porażki w 2023 roku.