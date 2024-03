Porażka Sabalenki otwiera drzwi przed Świątek. Tak może wyglądać nowy ranking WTA

Iga Świątek po raz pierwszy dotarła na szczyt rankingu WTA na początku kwietnia 2022 roku. W ubiegłym roku straciła fotel liderki na kilka tygodni, lecz od listopada znów jest pierwsza. Wydaje się, że szybko to się nie zmieni, co może cieszyć kibiców oraz samą zawodniczkę. Jest w tym pewna zasługa Emmy Navarro, która w IV rundzie Indian Wells pokonała Arynę Sabalenkę.

Aryna Sabalenka straci mnóstwo punktów

W poprzednim sezonie Białorusinka dotarła do finału Indian Wells, gdzie przegrała z Jeleną Rybakiną. Tak się składa, że Kazaszka wycofała się z tegorocznej edycji, co sprawia, że straci 1000 punktów w rankingu WTA. Sabalenka również poniesie dotkliwe straty.

Odpadnięcie w starciu z Navarro sprawia bowiem, iż wiceliderka światowego rankingu musi pogodzić się z odjęciem aż 530 punktów. W takim wypadku w najnowszym notowaniu – po Indian Wells – będzie mieć w swoim dorobku 8195 punktów.

Inaczej wygląda sytuacja Igi Świątek. Już w tej chwili w zestawieniu WTA live widzimy, że ma 9930 punktów. Polka w czwartkowy wieczór stoczy pojedynek z Caroline Wozniacką w ramach ćwierćfinału imprezy rozgrywanej w „tenisowym raju”. Jeśli wygra, to nie zostaną jej odjęte żadne punkty, ponieważ rok temu dotarła do półfinału w Indian Wells. Jeszcze przyjemniejszą opcją jest to, co może wydarzyć się w przypadku triumfu w całym turnieju.

Iga Świątek może deklasować rywalki

Polska tenisistka bowiem będzie mieć wtedy 10715 punktów, czyli aż 2520 więcej od Sabalenki, która wciąż ma być klasyfikowana na drugiej pozycji. Do tego jeszcze dochodzi kwestia turnieju w Miami, gdzie Świątek rok temu nie startowała. Tam również może nabyć sporo punktów.

Przyszłość rysuje się zatem w jasnych barwach dla raszynianki, jeśli chodzi o prowadzenie w rankingu WTA. Jej najbliższy mecz w Indian Wells odbędzie się w czwartek około godziny 21. Transmisja w Canal+ Sport oraz Canal Plus Online. Relacja pomeczowa dostępna na łamach „Wprost”.

