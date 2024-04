Iga Świątek zapisała się w historii tenisa. Najmłodsza w XXI wieku

Jak co poniedziałek WTA zaktualizowało ranking najlepszych tenisistek świata. Nieprzerwanie Iga Świątek wciąż jest pierwszą rakietą świata, mimo wpadki na turnieju w Stuttgarcie. Przypomnijmy, W półfinale zmagań Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną 3:6, 6:4, 3:6 i nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem. Oznacza to również, że straciła trochę punktów w najnowszym zestawieniu.

Historyczny wyczyn Igi Świątek

Mimo to 22 kwietnia Polka zapisała się w historii tenisa. Iga Świątek została dziewiątą tenisistką w historii, która przewodzi w rankingu WTA co najmniej przez 100 tygodni. W tym czasie raszynianka odniosła 123 zwycięstwa i 21 razy przegrała. Warto też podkreślić, że Iga Świątek nie ma jeszcze 23 lat, co czyni ją najmłodszą zawodniczką w XXI wieku, która tego dokonała. Młodsza była tylko Martina Hingis w 1999 roku, która osiągnęła ten wynik, nie mając jeszcze 19 lat.

Iga Świątek po porażce w Stuttgarcie ma na swoim koncie 10560 pkt i wyprzedza drugą Arynę Sabalenkę o ponad 2700 pkt (7848). Trzecia jest Cori „Coco” Gauff z dorobkiem 7258 pkt. Na czwartej pozycji uplasowała się zwyciężczyni Mercedes Cup – Jelena Rybakina z 6293 punktami.

Piąte i szóste miejsce utrzymały Jessica Pegula (4870) oraz Maria Sakkari (4195 pkt). Do jedynej zmiany, jaka doszła w top 10, to awans Markety Vondrousovej (4090) na siódme miejsce, kosztem Qinwen Zheng (4000), która spadła o jedną lokatę. Zestawienie domykają Ons Jabeur (3533) i Jelena Ostapenko (3438).

Inne polskie tenisistki w rankingu WTA

Jeśli chodzi o inne reprezentantki Polski, to Magda Linette awansowała o 12 pozycji na 48. lokatę (1218). Poznanianka niestety poległa w finale turnieju w Rouen z Sloane Stephens 1:6, 6:2, 2:6. Z kolei Magdalena Fręch awansowała o jedno miejsce i aktualnie jest 51. (1195).

