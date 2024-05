Burza wokół Igi Świątek. Absurdalne powody głośnej dyskusji wśród kibiców

Iga Świątek i niemal wszystko związane z liderką rankingu WTA, wywołuje w Polsce mnóstwo emocji. Tradycyjnie, w momentach zwycięstw wiele jest pozytywnych komentarzy, natomiast kiedy pojawiają się porażki, nie brakuje nawet skrajnych przejawów niezadowolenia kibiców, na niedopuszczalnym hejcie skończywszy.

Stroje Igi Świątek podczas turnieju Roland Garros 2024

Tym razem na tapet wzięto kolekcję, w której wystąpią tenisistki, związane z firmą On. Właśnie w takich strojach zaprezentuje się w stolicy Francji obrończyni tytułu sprzed roku i trzykrotna triumfatorka Rolanda Garrosa, Iga Świątek.

To, jak będą wyglądać stroje, przekazał w mediach społecznościowych do szerszego, polskiego grona, dziennikarz Canal+ Sport Bartosz Ignacik. Jak łatwo się było domyślić, na reakcje ze strony kibiców nie trzeba było długo czekać.

„Czy dla najlepszej tenisistki nie mogą zrobić czegoś lepszego? Do mnie to nie przemawia. To treningowe stroje Iga ma zdecydowanie lepsze” – skomentowała użytkowniczka portalu X, Alicja.

„Kolory pod kolorystykę flagi Francji, ale twórcę poniosło. Co do kroju – jak Iga lubi taki unisex to nic nam do tego. Materiał wciąż tragiczny, ale widać Iga tak lubi” – czytamy nieco niżej pod wpisem Ignacika.

Bywają też mniej oszczędne w moc słów komentarze.

„Na ile lat ona się wkopała w ten szajs?” – dopisuje użytkownik o nazwie Zajcu.

Nie brakuje też bardziej pozytywnych wpisów, choć można odnieść wrażenie, że procentowo przeważają raczej te, o bardziej negatywnym wydźwięku.

„Był z kimś wywiad i była o tym mowa, że Iga lubi konkretne kroje i czuć się w nich swobodnie (na jej zasadach). Pewnie stroje z Wilsona które odkrywają trochę ciała i spódniczki są w innym kroju się bardziej nam podobają, ale nie Idze. Można dyskutować tylko o kolorach” – napisała użytkowniczka Łucja.

Zdecydowanie przychylamy się do opinii, że najważniejsze jest to, jak sama tenisistka czuje się w zestawach, które otrzymuje. Na końcu to ona jest bowiem najistotniejsza, a obok wynik sportowy, z którego Polkę kibice… oczywiście również „rozliczą”.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 21. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023).

Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

