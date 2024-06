Iga Świątek nie ma litości dla rywalek w finałach. Niewyobrażalne liczby

Iga Świątek czwarty raz w karierze wygrała wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu. Od 2020 roku na kortach w stolicy Francji poniosła tylko jedną porażkę. W sobotę świętowała trzeci z rzędu triumf w tej imprezie. Pokonała w bardzo pewny sposób Jasmine Paolini 6:2, 6:1 i potwierdziła, że w meczach finałowych trudno ją złamać. Raszynianka notuje statystyki, o których może pomarzyć wiele tenisistek.

Iga Świątek z 22 trofeami na koncie

Świątek po triumfie w Rolandzie Garrosie 2020 wygrała jeszcze 21 finałów w zawodowym tourze. Przypomnijmy, że 31 maja skończyła dopiero 23 lata, a mimo to ma już na swoim koncie 22 trofea. I teraz najważniejszą informacją jest fakt, że rozgrywała 26 finałów. Wygrała zatem 85 procent spotkań o tytuł! To niespotykane liczby w tenisie.

Ostatnią porażkę w meczu finałowym turnieju rangi WTA Polka zanotowała w maju ubiegłego roku w Madrycie, kiedy pokonała ją Aryna Sabalenka. Od tamtego czasu nasza tenisistka wygrała dziewięć kolejnych pojedynków finałowych i to zazwyczaj z dużym spokojem, dominując nad rywalkami. Wystarczy spojrzeć na przytoczone dziewięć ostatnich starć o tytuł. Tylko w dwóch z nich Świątek musiała rozgrywać trzy sety.

Iga Świątek katem Aryny Sabalenki

Najczęściej w spotkaniach finałowych Świątek rywalizowała z Aryną Sabalenką. Obie panie spotykały się bowiem w takich meczach pięciokrotnie i Białorusinka wygrała tylko przytoczony wyżej finał w Madrycie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wszystkie ich mecze o tytuły były rozgrywane na kortach ziemnych.

W 26 rozegranych finałach w swojej karierze reprezentantka Polski straciła zaledwie 11 setów. Przegrała 175 gemów, co daje tylko 6,7 gema na mecz. To potwierdza, że zazwyczaj starcia o tytuły z udziałem Świątek kończą się szybko. Tak też było w przypadku rywalizacji z Paolini, gdzie patrząc jedynie na liczbę straconych gemów, można powiedzieć, że dla Polki był to jeden z najłatwiejszych finałów. Nie ujmujemy jednak nic klasie Włoszki, która osiągnęła życiowy sukces.

Iga Świątek w finałach gry pojedynczej:

Wygrane mecze: 22

Przegrane mecze: 4

Bilans setów: 47-11

Stracone gemy: 175 (średnia 6,73 gema na mecz)

