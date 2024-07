Iga Świątek wybuczana w Londynie! „Nie wiem, dlaczego tak zareagowali”

Iga Świątek przystępowała do starcia z Julią Putincewą po dwóch pewnych zwycięstwach z Sofią Kenin i Petrą Martić. W swojej historii pojedynków z Putincewą zanotowała natomiast cztery triumfy bez straty seta. Mogliśmy zatem być pozytywnie nastawieni i liczyć na awans do IV rundy Wimbledonu. Sport jednak lubi niespodzianki i taka wydarzyła się w sobotę. Polka odpadła z imprezy w Londynie. Co prawda wygrała pierwszą partię 6:3, ale później była wyraźnie słabsza przegrywając 1:6, 2:6.

Świątek wybuczana przez widownię

Liderka światowego rankingu będzie wspominała ostatni mecz nie tylko przez pryzmat bolesnej przegranej, ale także zachowania widowni na korcie numer jeden, która wprost ją wybuczała.

Cała sytuacja miała miejsce przed trzecim setem. Iga Świątek wracała z przerwy toaletowej, a sędzia od razu wywołał komendę „time”. Polka natomiast zastanawiała się jeszcze nad wyborem rakiety i wówczas rozległo się buczenie na widowni. Tymczasem Świątek nie grała celowo na czas, bo zawsze wielokrotnie podkreśla, iż tego nie robi.

– Nie wiem, czemu publiczność tak zareagowała. Po prostu myślałam, że wzięłam złą rakietę i chciałam na nalepce przeczytać, czy wzięłam dobrą jeśli chodzi o struny. Była też zmiana piłek. Sędzia mimo tego, że ja zapytałam, czy jest ich zmiana, od razu wykrzyczał „time”. Wiedział, że nie miałam gotowej rakiety, więc może to spowodowało, że oczekiwanie wydawało się za długie. Ja nie przedłużam celowo, nie gram na czas, zazwyczaj po prostu staram się wykorzystać ten czas, który mam, żeby być jak najbardziej gotową – powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Interią.

Świątek skupi się na igrzyskach olimpijskich

Po porażce z Putincewą tegoroczny bilans spotkań raszynianki i tak jest kapitalny. Wygrała bowiem 47 meczów i zaledwie 5 przegrała. Teraz będzie mogła się już skupić na regeneracji i przygotowaniach do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zagra tam na swojej ukochanej nawierzchni. W stolicy Francji już cztery razy w karierze wygrywała wielkoszlemowego Rolanda Garrosa i niewątpliwie jest jedną z głównych kandydatek do olimpijskiego złota.

