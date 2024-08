Iga Świątek zareagowała na hejt. W tej sprawie padły ważne słowa

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać francuska tenisistka – Caroline Garcia, która wiele przeżyła w tenisie. 30-latka wygrała French Open 2016 i 2022 w deblu oraz zapisała się w historii, jako pierwsza zawodniczka, która wygrała w jednym sezonie oba wielkie turnieje chińskie.

Ważny głos znanej tenisistki. Chodzi o hejt

W swoich social mediach zawodniczka podzieliła się paroma wiadomości, które otrzymała po przegranych meczach. Nie nadają się one do komentowania, ale uderzają w samą zawodniczkę i jej bliskich. Tenisistka nie wytrzymała i postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. „Teraz, mając 30 lat, one nadal bolą, ponieważ pod koniec dnia jestem tylko normalną dziewczyną pracującą naprawdę ciężko i starającą się grać jak najlepiej. Mam narzędzia i wykonałam pracę, aby uchronić się przed tą nienawiścią. Ale nadal nie jest to w porządku” – wyznała.

„Naprawdę martwi mnie, gdy myślę o młodszych zawodniczkach, które muszą przez to przechodzić. Ludzi, którzy jeszcze nie rozwinęli się w pełni jako ludzie i którzy naprawdę mogą być dotknięci tą nienawiścią. Może myślisz, że to nas nie boli. Ale to boli. Jesteśmy ludźmi. A czasami, kiedy otrzymujemy takie wiadomości, jesteśmy już emocjonalnie zniszczeni po ciężkiej przegranej. One mogą być szkodliwe. Wielu przede mną poruszyło ten temat. I wciąż nie poczyniono żadnych postępów” – dodała.

Caroline Garcia mocno o bukmacherce

Tenisistka odniosła się również do współpracy z firmami bukmacherskimi, które – jej zdaniem – „przyciągają nowych ludzi do niezdrowych zakładów”. „Czasy marek papierosów sponsorujących sport już dawno minęły. Jednak tutaj promujemy firmy bukmacherskie, które aktywnie niszczą życie niektórych ludzi. Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że należy ich zakazać, ponieważ ludzie mogą robić ze swoimi pieniędzmi, co chcą. Ale może nie powinniśmy ich promować” – kontynuowała.

„Ponadto, jeśli ktoś zdecydowałby się powiedzieć mi takie rzeczy publicznie, mógłby mieć problemy prawne. Dlaczego więc online możemy robić wszystko? Czy nie powinniśmy ponownie rozważyć anonimowości online?” – zapytała.

Reakcja Igi Świątek na słowa Caroline Garcii

Na koniec Caroline Garcia przyznała, iż zdaje sobie z tego sprawę, że te osoby, które piszą te okropne wiadomości, się nie zmienią. „Ale może ty, następnym razem, gdy zobaczysz post sportowca, piosenkarza lub jakiejkolwiek innej osoby, która poniosła porażkę lub przegrała, przypomnisz sobie, że ona lub on jest również człowiekiem, starającym się robić to, co robi jak najlepiej w życiu” – zakończyła.

Wpis komentowała Iga Świątek, która napisała: Dziękuję za ten głos.

