Amerykanie nie mają wątpliwości po meczu Świątek. „Pegula zmiotła Polkę”

Iga Świątek po trzech kapitalnych spotkaniach w US Open, gdzie nie broniła nawet break pointów, zagrała zdecydowanie gorzej w starciu z Jessicą Pegulą. Amerykanka to wykorzystała. Świątek przy 41 niewymuszonych błędach nie mogła natomiast myśleć o awansie do półfinału wielkoszlemowej imprezy w Nowym Jorku.

Amerykanie mocno o Świątek

Pegula pokonała Świątek już po raz czwarty w karierze. Obie panie stoczyły ze sobą dziesięć pojedynków, więc w tej chwili bilans jest minimalnie na korzyść reprezentantki Polski. Nie zmienia to faktu, że Pegula w czwartek odniosła historyczny sukces. Amerykańscy dziennikarze podkreślają, że nie dała Świątek żadnych szans.

„Amerykanka Jessica Pegula zaskoczyła najwyżej rozstawioną Igę Świątek i awansowała do pierwszego wielkoszlemowego półfinału podczas US Open. Pegula, rozstawiona z szóstym numerem, zmiotła Polkę 6:2, 6:4, odnosząc tym samym swoje pierwsze zwycięstwo w wielkoszlemowym ćwierćfinale podczas siódmej próby” – napisali dziennikarze NBC Sports.

Triumf Peguli ma także wymiar historyczny pod innym względem. „Zwycięstwo Peguli oznacza, że Amerykanie mają co najmniej po dwóch reprezentantów w wielkoszlemowych półfinałach w singlu po raz pierwszy od US Open 2003” – pieje z zachwytu Washington Post.

Oprócz Jessiki w najlepszej czwórce rywalizacji wśród kobiet zameldowała się bowiem jeszcze Emma Navarro, a w męskiej drabince do półfinału dotarli Taylor Fritz i Frances Tiafoe. Obaj zmierzą się zresztą w pojedynku o finał.

Kto awansował do półfinału US Open?

Jeśli chodzi o komplet półfinalistów w zmaganiach singlowych. To w turnieju pań poza Amerykankami w najlepszej czwórce znalazły się Aryna Sabalenka oraz Karolina Muchova. Jeśli chodzi o mężczyzn to stawkę półfinalistów uzupełniają Jannik Sinner oraz Jack Draper.

