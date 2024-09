Legenda podsumowała grę Igi Świątek. „To jest jeden z problemów”

Iga Świątek zakończyła niedawno rywalizację w US Open na etapie ćwierćfinału. Polka była dużo gorzej dysponowana tego dnia od Jessiki Peguli, która bez większych problemów się z nią rozprawiła. Ogólnie gra pierwszej rakiety świata na tym wielkoszlemowym turnieju wyglądała jak sinusoida, albo wyraźnie pokonywała przeciwniczki, albo popełniała sporo błędów. Warto zauważyć, że w meczu z Amerykanką Polka miała aż 41 niewymuszonych błędów.

Ekspert wskazał największy mankament w grze Igi Świątek

Legenda tenisa i ekspert Eurosportu – Hohn McEnroe wypowiedział się nt. tej niespodziewanej porażki Igi Świątek. Mężczyzna zwrócił uwagę, że to gra defensywna powstrzymuje ją w kluczowych momentach. – Jednym z problemów jest dla mnie to, że ona w ogóle nie chce grać w obronie. Czasami powinna się wycofać, gdy atak nie idzie tak dobrze, jak może to zrobić na glinie. Ciągle próbuje uderzać, co jest nieco zaskakujące dla kogoś, kto woli wolniejszą nawierzchnię – stwierdził.

– Byłem trochę zaskoczony, że albo nie chciała, albo nie była w stanie dokonać korekt na szybszych nawierzchniach. Nie wiem, czy miała spadek pewności siebie, czy to coś innego. Jestem pewny, że gdyby Iga broniła tak samo dobrze, jak atakowała, to byłaby niezwykle trudna do pokonania – dodał.

Ekspert zauważył, że sporo niespodzianek na US Open mogło być spowodowanych występami tenisistów na igrzyskach olimpijskich. Co w połączeniu z napiętym kalendarzem i zmianami nawierzchni sprawiło, że brązowa medalistka – Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale, a Novak Djoković czy Carlos Alcaraz przegrali we wczesnych etapach tej rywalizacji. US Open wygrali Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, którzy nie zagrali na igrzyskach olimpijskich.

– Widać, że wszyscy gracze, którzy byli na igrzyskach, zmagają się fizycznie i psychicznie. Ciężko jest przejść z kortów ziemnych na trawę, z powrotem na korty ziemne na Igrzyska Olimpijskie, a potem od razu na korty twarde. To nie jest łatwe – podkreślił.

– Wystarczy spojrzeć na wszystkich zawodników, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich, a przegrali na początku US Open, zwłaszcza w losowaniu mężczyzn. Spójrzmy na Jessicę Pegulę, która przegrała w drugiej rundzie zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej, a na kortach twardych weszła na wyższy poziom, ale dla Igi było to trudne – zakończył.

