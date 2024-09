Magda Linette stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Rywalka z najwyższej półki

Najlepsze polskie tenisistki z wyjątkiem Igi Świątek rywalizują o kolejne punkty w Pekinie. Jako pierwsza na korcie w drugiej rundzie pojawiła się Magdalena Fręch. Polka mierzyła się z Alycią Parks i wygrała to spotkanie. Choć Amerykanka była niżej notowana, to wcale nie oznaczało, że mecz był łatwy dla naszej reprezentantki. Łodzianka musiała się sporo napocić, by zdobywać punkty i gemy. Polka nawet przegrywała wysoko w kolejnych gemach, ale dawała radę odrabiać straty. Ostatecznie w kolejnym starciu zmierzy się z Dianą Shnaider.

Wyniszczający pojedynek Magdy Linette

Magda Linette jest drugą Polką, która bierze udział w turnieju China Open. Nasza reprezentantka mierzyła się z Moyuką Uchijimą, którą dotychczas pokonała dwa razy bez straty seta. Jednak to nie oznaczało, że ich trzecie starcie będzie miało podobny przebieg.

Tak też się stało, bo od początku to spotkanie było wyrównane, a nawet w piątym gemie pierwszego seta Polka zostąła przełamana. Na szczęście poznanianka nie pozwoliła rywalce potwierdzić tego przełamania i odrobiła straty. Pierwsze break pointy Linette miała w ósmym gemie, ale nie dała rady ich wykorzystać. Ostatecznie w końcu nasza tenisistka dopięła swego w 10 gemie i dzięki temu wygrała 6:4.

W drugiej partii Magda Linette zaczęła popełniać więcej niewymuszonych błędów. Widać było, że jej rywalka za wszelką cenę chce doprowadzić do wyrównania. To się jej udało. Uchijima wyszła na prowadzenie 1:4 i już nie oddała tego prowadzenia do końca. Polka walczyła i zniwelowała straty do wyniku 4:5, ale ostatecznie druga partia zakończyła się wynikiem 4:6 dla Japonki.

Magda Linette stoi przed trudnym zadaniem. Czeka na nią rywalka z topu

Trzeci set rozpoczął się bardzo źle dla Magdy Linette, bo na starcie została przełamana do zera. Chwilę później Polka odpłaciła się tym samym rywalce i doprowadziła do remisu 2:2 przy jej podaniu. Łącznie Polka wygrała cztery gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:2. Poznanianka mogła już w ósmym gemie zakończyć ten mecz, ale nie wykorzystała jedynego meczbola. Na szczęście przy swoim podaniu dopięła swego i przypieczętowała zwycięstwo 6:3 i 2:1 w całym spotkaniu.

W 3. rundzie Magda Linette zmierzy się z rozstawioną z "trójką" tenisistką – Jasmine Paolini.

