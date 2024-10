Błyskawiczne zwycięstwo Magdy Linette. Ogromne problemy jej rywalki

W turnieju WTA 1000 w Wuhan oglądamy dwie Polki – Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Obie wygrały swoje pierwsze mecze i zameldowały się w kolejnej rundzie. Niestety pierwsza z wymienionych podpadła kibicom swoim ironicznym wpisem, za który próbowała przeprosić. Nie było jej to dane, bo osoba przeprowadzająca wywiad odsunęła od niej mikrofon, nie pozwalając na wypowiedzenie kilku słów.

WTA 1000 Wuhan Mocne otwarcie Magdy Linette

Kolejnego dnia Polka wróciła na kort, by zagrać o drugie zwycięstwo w tym sezonie. Jej rywalką była Ukrainka – Łesia Curenko, z którą niedawno mierzyła się w Hua Hin. Poznanianka wygrała wówczas 2:0 i mogła liczyć na powtórzenie tego wyniku.

Początek tego spotkania był wyrównany, a obie tenisistki bez większych problemów broniły swoje podania. Dopiero przy wyniku 3:2 Magda Linette miała pierwszego break pointa w tym spotkaniu i... wykorzystała go, wychodząc na prowadzenie 4:2. Chwilę później poznanianka potwierdziła to przełamanie i już brakowało jej tylko jednego gema, do zwycięstwa w tym secie.

Problemy Łesi Curenko w meczu z Magdą Linette

Przy wyniku 5:2 na korcie pojawił się fizjoterapeuta na prośbę Łesi Curenko. Z tego, co mogliśmy zauważyć, miała ona problemy z karkiem i barkiem. Po kilku próbach postawienia tenisistki na nogi, tenisistka podjęła jednoznaczną decyzję. Ostatecznie Ukrainka nie dała rady wrócić do gry i dokończyć tego seta.

W kolejnej rundzie Magda Linette zmierzy się z Darią Kasatkiną, która wyeliminowała dobrą znajomą Polki – Bernardę Perę. To nie było jedyne spotkanie z udziałem Polki. Tego samego dnia na korcie zamelduje się także Magdalena Fręch, która zmierzy się z Emmą Navarro, która plasuje się na ósmej lokacie w rankingu WTA.

Czytaj też:

Była polska tenisistka reaguje na zmiany u Igi Świątek. „Zakładam, że nie było chaosu”Czytaj też:

Iga Świątek zagra w prestiżowym turnieju. Wiadomo, kto pomaga jej w przygotowaniach