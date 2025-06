Iga Świątek przed gigantycznym wyzwaniem. Kibice powinni być dumni

Czterokrotna triumfatorka wielkoszlemowego turnieju zaliczyła świetny występ w niedzielnym meczu IV rundy. Rywalką Igi Świątek była Jelena Rybakina. Kazaszka, wydawało się, miała już w garści obrończyni tytułu. Wygrywając 6:1 w pierwszym secie i prowadząc 2:0 w drugim (z przełamaniem Świątek), Polka zdołała jednak odwrócić losy pojedynku i zameldować się w najlepszej ósemce tegorocznej edycji Roland Garros.

Rekord Igi Świątek w Paryżu. Czy Polka dogoni Rafaela Nadala?

Polska tenisistka 31 maja b.r. skończyła 24 lata. Mimo tak młodego wieku, Świątek w wielu statystykach stoi już w jednym szeregu z najbardziej znanymi postaciami światowego tenisa. Przykład? Rewelacyjna seria zwycięstw Polki na kortach w Paryżu. Podczas Roland Garros – licząc wspomniane zwycięstwo nad Rybakiną – polska mistrzyni odniosła już 25 wygranych z rzędu.

Co więcej, Świątek nie przegrała od 2022 roku w turnieju rangi Wielkiego Szlema w stolicy Francji. Zdarzyło się to tylko raz, co nie wlicza się w statystykę gier turniejowych z cyklu touru WTA, czyli podczas igrzysk olimpijskich. Ale w żaden sposób nie umniejsza to dokonań Polki już w samym Roland Garros.

Liderem, z niesamowitą liczbą 39 wygranych z rzędu w Paryżu, jest oczywiście Rafael Nadal. Oczywiście, bo to „Król Paryża”, który właśnie podczas turniejów RG czuł się najlepiej, spoglądając na jego przebogatą karierę. Świątek od pewnego czasu nazywana jest jednak „Królową Paryża” i trudno się nie zgodzić z tym, że obecnie to właśnie Polka jest dominatorką na paryskiej mączce.

Świątek dzięki wygraniu po raz 25, zrównała się w klasyfikacji wszech czasów z Monicą Seles. Słynnej mistrzyni dziewięciu turniejów wielkoszlemowych, na początku lat 90. XX wieku liderce rankingu światowego WTA.

We wtorek (tj. 3 czerwca) Polka zagra w ćwierćfinale RG 2025. O której i gdzie oglądać mecz? Starcie Iga Świątek – Elina Switolina zaplanowano jako drugie w kolejności na korcie Philippe’a-Chatrier. Czyli początek nie wcześniej niż o godzinie 13:00).

Transmisje turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa pokazywane są na antenach Eurosportu, a dodatkowo internetowo, za pośrednictwem platformy MAX.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

