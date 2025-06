FC Barcelona wybrała swojego bramkarza. Nadszedł czas pożegnań

Kilka dni temu informowaliśmy, co dalej z karierą byłego reprezentanta Polski. Wojciech Szczęsny, choć wydawało się, że raczej nie zamierza grać dalej – przynajmniej patrząc na jego plany dotyczące piłkarskiej emerytury – ma przedłużyć kontrakt z FC Barcelona.

Wojciech Szczęsny odejdzie z Barcelony? Są ważne informacje

Co więcej, pozycja Polaka za sprawą jego świetnych występów w sezonie 2024/25, jest zupełnie inna, niż miało to miejsce w momencie podpisywania kontraktu z Dumą Katalonii. W Barcelonie bardzo sobie bowiem cenią to, ile dobrego wniósł do szatni doświadczony bramkarz, dodatkowo dokładając swoje również podczas występów na murawie.

Pytaniem bez odpowiedzi, przynajmniej na razie, pozostaje rola innej, wcześniej kluczowej postaci w układance Barcy. Marc-Andre ter Stegen. Człowiek, który pełni rolę kapitana zespołu i gdyby nie poważna kontuzja niemieckiego bramkarza, Szczęsny nie znalazłby się w Katalonii. Stało się jednak inaczej i zdaniem katalońskich dziennikarzy, w bramkarskiej hierarchii trenera Hansiego Flicka, miało dojść do radykalnych zmian.

Dziennikarze „Mundo Deportivo”, zazwyczaj dobrze poinformowanego w kuluarowych decyzjach Barcy, coraz głośniej mówią o odejściu niemieckiego bramkarza. Ter Stegen ma być obecnie numerem dwa bądź trzy we wspomnianej hierarchii. Skąd taka zmiana? A to za sprawą potencjalnego, letniego transfery Barcelony. Nowym piłkarzem mistrzów Hiszpanii ma zostać Joan Garcia. Co ciekawe, bramkarz… jednego z największych rywali Barcelony, mianowicie Espanyolu.

twitter

Jeśli urodzonego w 2001 roku Hiszpana uda się zakontraktować przez Barcę, to on ma stać się nową „jedynką” w bramce klubu. Numer dwa zostałby wówczas przeznaczony dla Szczęsnego, świetnie sprawdzającego się w roli człowieka, mocno wspierającego kolegę z bramkarskiej „klatki”.

Ter Stegen ma kontrakt ważny do 2028 roku. Klub może chcieć się pozbyć Niemca, a co więcej, sam zainteresowany również powinien mieć interes w tym, żeby nie spędzić zbyt wiele czasu na ławce rezerwowych. Inaczej trudno sobie wyobrazić, żeby ter Stegen miał włączyć się w walkę o miano numeru 1 w bramce kadry Niemiec na MŚ 2026.

Czytaj też:

Kibice zachwyceni po wygranej Nawrockiego. Uwagę zwraca jedna rzeczCzytaj też:

Iga Świątek gra o półfinał Roland Garros! Rywalką Polki znana Ukrainka