Polak zaczarował na Wimbledonie! Wyrzucił byłego finalistę imprezy

Nie ma co ukrywać, Kamil Majchrzak w przypadku turniejów Wielkiego Szlema, miał w karierze głównie pod górę.

Dość napisać, że w poniedziałkowe, późnej popołudnie, Polak najpierw wygrał swojego pierwszego seta w meczu wielkoszlemowym po prawie trzech latach oczekiwania. A następnie, jak się miało kazać, Majchrzak odniósł cenne zwycięstwo w Wielkim Szlemie – pierwszy raz od Australian Open 2022.

W pokonanym polu jedyny polski singlista w tegorocznym turnieju w Londynie (Hubert Hurkacz wycofał się ze względu na kontuzję) pozostawił Matteo Berrettiniego. Włocha, który w Wimbledonie był rozstawiony z numerem 32, czyli ostatnim możliwym wśród wyróżnionych tenisistów. Co więcej, Berrettini to finalista tej imprezy z 2021 roku. Włoch był wówczas w życiowej formie, a w walce o finał (ostatecznie przegrany z Novakiem Djokoviciem) włoski tenisista ograł... Hurkacza.

twitter

Można zatem napisać o udanym rewanżu za tamto spotkanie w wykonaniu dużo mniej znanego od wrocławianina, ale bardzo ambitnego i pracowitego Majchrzaka.

Wimbledon: Zwycięstwo Kamila Majchrzaka! Polak z historyczną wygraną

Co ciekawe, Polak do Londynu przyjechał mając tegoroczny bilans na kortach trawiastych... 0 zwycięstw i 7 porażek. Można było się zatem poważnie zastanawiać, czy w starciu z tak doświadczonym, włoskim tenisistą, Polak będzie miał jakiekolwiek szanse.

Nie ujmując w niczym sukcesowi Majchrzaka, trzeba też jasno stwierdzić, że Berrettini musi chyba spojrzeć na swoją karierę z nieco dalszej perspektywy. Kontuzje kontuzjami, te Włocha męczyły w ostatnich latach najmocniej. Nie zmienia to jednak faktu, że kiedy wyszedł na kort, właściwie od końcówki czwartego seta, słaniał się na nogach, nie będąc przygotowanym na tak upalny, pięciosetowy bój. A tak w Wielkim Szlemie nie da się sięgnąć po coś dużego.

Zupełnie inaczej na tle Włocha wyglądał Majchrzak. Ostatecznie Polak wygrał 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Było wiele ważnych momentów w tym spotkaniu. Wydaje się, że to kluczowe, to wyciągnięcie trzeciego seta ze stanu 2:4 na 6:4 przez Polaka. W czwartej partii Majchrzak wyrównał za to na 5:5, przełamując Włocha, ale Berrettini był w stanie się jeszcze zerwać i przeciągnąć starcie o jedną odsłonę. Tę bardzo dobrze otworzył Polak, błyskawicznie przełamując, a następnie konsekwentnie dochodząc do finiszu z uśmiechem na twarzy.

W drugiej rundzie Majchrzak zmierzy się z Ethanem Quinnem. Będącym na 89. miejscu Amerykaninem. Spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą środę (tj. 2 lipca).

Czytaj też:

Iga Świątek zaczyna grę w Wimbledonie. Polski dzień w LondynieCzytaj też:

Dramatyczne obrazki na Wimbledonie. Mecz nagle został przerwany