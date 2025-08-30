Skandal po meczu Majchrzaka. Polak odnalazł małego kibica. „Mamy to”

Miniony czwartek był polskim dniem na kortach US Open. Swoje mecze wygrali Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Tym samym awansowali do trzeciej rundy zmagań wielkoszlemowego turnieju.

Skandal po meczu Majchrzaka. Wszystko uchwyciły kamery

Kamil Majchrzak wywalczył awans w starciu z Karenem Chaczanowem. Doprowadził do wyniku 3:2, mimo że przegrał dwa pierwsze sety. Po spektakularnym zwycięstwie polski tenisista rozdawał autografy kibicom, a w pewnym momencie zdjął czapkę, by podarować ją małemu chłopcu. Radość dziecka nie trwała jednak długo, bo przedmiot zgarnął dorosły kibic. Chłopiec próbował odzyskać czapkę, ale – niestety – bezskutecznie.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery, a użytkownicy mediów społecznościowych w ostrych słowach recenzowali zachowanie dorosłego mężczyzny. Sprawa obiegła świat. Rozpisywały się o niej m.in. „Daily Mail” czy „New York Post”.

Jest szczęśliwy finał głośnej sprawy. Kamil Majchrzak odnalazł małego kibica!

Dzięki temu, że wokół sprawy zrobił się gigantyczny szum, dowiedział się o niej także Kamil Majchrzak. „Po meczu nie zauważyłem, że czapka nie trafiła do chłopca. Dzięki sponsorowi mam dostatecznie dużo czapek, jestem więc przygotowany. Kochani, czy możecie mi pomóc znaleźć smyka z mojego meczu?" – zapytał tenisista w mediach społecznościowych.

Po raz kolejny okazało się, że internet ma ogromną siłę. Godzinę później Kamil Majchrzak poinformował o szczęśliwym finale. „Mamy to" – napisał Polak.

US Open 2025. Kiedy grają Polacy? Najbliższe godziny będą intensywne

Kamil Majchrzak powalczy o awans do kolejnego etapu zmagań w pojedynku z Leandro Riedim. Mecze na korcie nr 5 rozpoczną się nie przed godz. 18:30, a pojedynek z Polakiem został zaplanowany jako drugi w kolejności.

Magdalena Fręch zmierzy się z Coco Gauff na Arthur Ashe Stadium. Spotkanie rozpocznie się ok. godz. 17:30. Na mecz Igi Świątek trzeba będzie czekać nieco dłużej. Pojedynek Polki z Anną Kalinską rozpocznie się nie przed godz. 1:00.

