Iga Świątek daje blisko pół miliona złotych dla Polski. Właśnie ruszyły zapisy!

Odkąd w 2020 roku Iga Świątek przedstawiła się wielkiemu światu, za sprawą wygranej w Roland Garros, Polka konsekwentnie realizuje kolejne cele. I co warte podkreślenia, nie tylko te związane ze sportem. Właśnie poznaliśmy pierwszy ważny krok Fundacji Igi Świątek, za sprawą którego polska zawodniczka będzie wspierać młodych sportowców, reprezentujących narodowe barwy.

Fundacja Igi Świątek z ważnym ogłoszeniem. To blisko pół miliona złotych!

Program stypendialny to szansa na to, żeby wesprzeć talenty, które na początku swojej sportowej drogi z pewnością potrzebują solidnego fundamentu. Co więcej, postaci, które w odpowiedni sposób pokierują drogą sportową, mając duże doświadczenie.

– Wiem z własnego doświadczenia, jak ważne jest wsparcie w kluczowych momentach rozwoju. Dlatego razem z moim zespołem stworzyliśmy program, który może naprawdę wiele zmienić. Jeśli czujesz, że to miejsce dla Ciebie, aplikuj. Trzymam za Ciebie kciuki! – przyznała sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

Ekspertami w programie stypendialnym są członkowie sztabu Igi Światek: Daria Abramowicz (psycholog sportu), Maciej Ryszczuk (trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta), Mateusz Dawidziuk (lekarz ortopeda), Alina Sikora (manager) oraz Daria Sulgostowska (PR & Communications manager). Partnerami pilotażowej edycji programu stypendialnego są marki ON oraz Oshee

„Z dumą ogłaszamy start pilotażowej edycji stypendium sportowego Iga Świątek Foundation, unikatowego programu wsparcia dla utalentowanych sportowców reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej i krajowej. To pierwszy krok w kierunku realizacji długofalowego projektu, który ma realnie wspierać rozwój przyszłych mistrzów […] Stypendium to roczne wsparcie finansowe, a także pozafinansowe dla maksymalnie piątki wybranych zawodników reprezentujących Polskę w dyscyplinach olimpijskich” – czytamy na stronie internetowej polskiej tenisistki.

Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego można znaleźć na stronie internetowej tenisistki, dokładnie pod tym adresem. Nabór trwa dokładnie przez miesiąc, od 15 września do 15 października 2025.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

