Iga Świątek ponownie numerem 1. Kibice Polki czekali na taki widok!

Przypomnijmy, że polska tenisistka podczas wielkoszlemowego Australian Open 2026 dotarła do ćwierćfinału. Iga Świątek przegrała w nim z Jeleną Rybakiną w dwóch setach. Jak się miało ostatecznie okazać, Kazaszka triumfowała... w całym turnieju, w finale ogrywając liderkę rankingu WTA – Arynę Sabalenkę. Do tego sukcesu Rybakina potrzebowała jednak trzech setów.

WTA 1000 Doha: Iga Świątek znów numerem 1. To już oficjalne wieści!

Tenisowe życie nie zwalnia jednak tempa. Po kilku dniach od grania w Melbourne, tym razem najlepsze tenisistki świata zameldują się w stolicy Kataru. Turniej WTA 1000 Doha przyciągnął wiele znanych postaci. W gronie uczestniczek zabraknie jednak wspomnianej Sabalenki, która wycofała się ze zmagań i będzie odpoczywać po bezpośredniej porażce w grze o tytuł AO 2026.

Z tego względu, pod nieobecność tenisistki z Mińska, numerem 1 w turniejowej drabince będzie Świątek. Spoglądając na historię, w minionym sezonie najlepsza w Dosze była Amanda Anisimova. Amerykanka będzie obecna w Katarze, więc spróbuje obronić tytuł zdobyty przed rokiem.

W gronie uczestniczek nie zabraknie również... zwyciężczyni Australian Open 2026. Jelena Rybakina z pewnością ma apetyt na kolejne sukcesy. Warto dodać, że Kazaszka nie tylko zwyciężyła w Melbourne, ale spoglądając jeszcze na poprzedni sezon, triumfowała również w zamykającym kampanię WTA Finals 2025.

Świątek z pewnością będzie miała zatem z kim rywalizować o sukces w Katarze.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 25. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022), Dosze (2023) i Seulu (2025).

Plus polski turniejowy akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Co do polskich wątków, nie sposób nie podkreślić brązowego medalu igrzysk olimpijskich w rywalizacji singlistek w Paryżu (2024). Świątek zwyciężyła również w barwach reprezentacji Polski, w rozgrywkach United Cup w Sydney (2026).

