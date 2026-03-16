Złe wieści dla Igi Świątek. Jest najnowszy ranking WTA

Po niedzielnym turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek spadła na trzecie miejsce w rankingu najlepszych zawodniczek. Pierwszą pozycje zajmuje Aryna Sabalenka, która powiększyła jeszcze dystans do Polki. Iga z kolei ustąpiła drugiego miejsca reprezentantce Kazachstanu i plasuje się obecnie między Jeleną Rybakiną i Amerykanką Coco Gauff.

Ranking WTA. Iga Świątek spada na trzecie miejsce

Pierwsza w rankingu WTA Aryna Sabalenka z Białorusi posiada obecnie 11 025 punktów. Druga Jelena Rybakina ma ich 7 783, a trzecia Polka 7 413. Coco Gauff zgromadziła 6 748 punktów, natomiast piąta Jessica Pegula z USA 6 678. Na tym samym pułapie jest jeszcze jedna Amerykanka, Amanda Anisimova z 6 180 punktów.

Polscy kibice, którzy zdążyli przyzwyczaić się do dominacji Igi Świątek, muszą ostatnio uznać wyższość Białorusinki. W niedzielę 15 marca Sabalenka po raz pierwszy w swojej karierze wygrała turniej w Indian Wells. Po finałowym starciu z Jeleną Rybakiną ma olbrzymią przewagę nie tylko nad Polką, ale i nad drugą w rankingu zawodniczką.

Trzeba jednak przyznać, że triumfowała w pięknym stylu. W tie-breaku trzeciego seta udało jej się obronić piłkę meczową. ostatecznie wygrała 3:6, 6:3, 7:6(6). Niestety, tego samego nie da się powiedzieć o Świątek, która w ćwierćfinale popełniała dużo niewymuszonych błędów i zakończyła starcie z Eliną Switoliną wulgaryzmami oraz rzuceniem ręcznika na ziemię.

Tursunow: Świątek może wypaść z pierwszej piątki

Na ostatnie wyniki Igi Świątek zwrócił uwagę były rosyjski tenisista Dmitrij Tursunow. „Tymczasem Rybakina już druga na świecie. Ile jeszcze sygnałów potrzebuje Iga, która jest teraz dziesiąta w rankingu Race?” – pytał na swoim profilu na Telegramie. „Mało prawdopodobne, żeby udało jej się wyjść z tego dołka. Nie mówimy nawet o pierwszym miejscu. O utrzymaniu się w pierwszej piątce” – pisał.

Kolejna szansa na zdobycz punktową już wkrótce w Miami.

