Zakończyli sezon i pojawiła się gorąca atmosfera. „Pewne sytuacje inaczej się załatwia”

Piotr Pawlicki przez długi czas był związany ze swoim macierzystym zespołem, czyli Unią Leszno. Indywidualny mistrz świata juniorów z 2014 roku reprezentował barwy Byków w latach 2012-2022. Następnie przeniósł się do Betard Sparty Wrocław. Trafił do niezwykle mocnej ekipy, w której jego wyniki były słabsze niż w trakcie jazdy dla Unii. Sezon 2024 spędził natomiast jako zawodnik NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Ponownie zaliczył regres, ale w PGE Ekstralidze powoli brakuje klasowych polskich seniorów. Dlatego też wydawało się, że młodszy z braci Pawlickich pozostanie w Falubazie. Tak się jednak nie stanie.

Pawlicki z żalem o Falubazie

Piotr Pawlicki potwierdził, że nie będzie startować w sezonie 2025 z myszką miki na plastronie. Wygląda na to, że zawodnik był za kontynuowaniem współpracy, ale działacze Falubazu zdecydowali inaczej.

– Sytuacja potoczyła się tak, jak się potoczyła. W przyszłym roku będę reprezentował inne barwy klubowe. No szkoda, bo myślałem, że troszkę dłużej to się wszystko będzie toczyło. Od siebie dałem wszystko, ale najwidoczniej nie do końca zadowoliłem wszystkich dookoła działających w klubie – powiedział niespełna 30-letni zawodnik na antenie Radia Zielona Góra.

Wiadomo, że do siedmiokrotnego mistrza Polski trafi Leon Madsen, który ma być liderem drużyny z prawdziwego zdarzenia. Mimo wszystko wielu kibiców Falubazu oczekiwało, że Piotr Pawlicki będzie nadal zawodnikiem ich ukochanej drużyny.

– Po prostu czasami pewne sytuacje inaczej się załatwia. Tak jestem nauczony, między innymi tak było zawsze w Lesznie. Słowo było słowem i było bardzo ważne. Nie chciałbym więcej mówić – dodał Pawlicki.

Włókniarz wykorzystał sytuację

Były uczestnik cyklu Grand Prix podkreślił, że życzy Falubazowi powodzenia w kolejnych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Obecne zielonogórzanie zakończyli na szóstym miejscu. Piotr Pawlicki najprawdopodobniej zostanie żużlowcem Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Lwy potrzebowały odświeżenia kadry i stąd pomysł, w którym do klubu trafia wychowanek Unii Leszno.

