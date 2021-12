Polki zagrają z Kamerunem „mecz o wszystko”. Stawką awans do dalszej fazy mistrzostw świata

Analizując mecze Polek z Serbkami i Rosjankami trudno nie oprzeć się wrażeniu, że nasze reprezentantki mogłyby osiągnąć znacznie lepsze wyniki, gdyby prezentowały wyższą skuteczność w kilku aspektach gry. Podczas pierwszego spotkania Biało-Czerwone miały okazję, by doprowadzić do wyrównania, ale w kluczowym momencie nie wykorzystały rzutu karnego oraz gry w przewadze. Serbki wygrały 25:21 i zapewniły sobie komfort przed kolejnymi meczami.

MŚ piłkarek ręcznych 2021. Polki pod ścianą

Również w starciu z Rosjankami podopieczne Arne Senstada seryjnie nie wykorzystywały rzutów karnych i chociaż w końcowej fazie spotkania zbliżyły się do rywalek na punkt, to ostatecznie nie udało im się doprowadzić nawet do wyrównania. Biało-Czerwone przegrały 23:26 i jeśli chcą awansować do fazy zasadniczej, nie mogą przegrać z Kamerunem.

Najbliższe rywalki Polek również przegrały z Serbią i Rosją, ale w wyższym stosunku bramek (kolejno 18:43 i 18:40). Tym samym Biało-Czerwone nawet w przypadku remisu zapewnią sobie trzecie miejsce w grupie i udział w fazie zasadniczej.

MŚ piłkarek ręcznych 2021. O której mecz Polska – Kamerun?

Mecz Polska – Kamerun rozpocznie się we wtorek 7 grudnia o godz. 18. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport i w serwisie Polsat Box Go.

Kadra Polek na MŚ piłkarek ręcznych 2021

Monika Maliczkiewicz (MKS Zagłębie Lubin S.A.),

Adrianna Płaczek (Nantes AH)

Barbara Zima (KPR Gminy Kobierzyce)

Kinga Achruk (MKS Lublin S.A.)

Magda Balsam (EUROBUD JKS Jarosław)

Marta Gęga (MKS Lublin S.A.)

Adrianna Górna (MKS Zagłębie Lubin S.A.)

Monika Kobylińska (Brest Bretagne Handball)

Sylwia Matuszczyk (EUROBUD JKS Jarosław)

Dagmara Nocuń (TuS Metzingen)

Natalia Nosek (ESBF Besancon)

Oktawia Płomińska (MKS Lublin S.A.)

Aleksandra Rosiak (ESBF Besancon)

Romana Roszak (MKS Lublin S.A.)

Joanna Szarawaga (MKS Lublin S.A.)

Aleksandra Zimny (EUROBUD JKS Jarosław)

Julia Niewiadomska (SV Union Halle-Neustadt)

