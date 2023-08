Stefano Lavarini odsłonił karty. Znamy skład Polek na mistrzostwa Europy

Reprezentacja Polski siatkarek znakomicie radzi sobie w obecnym sezonie. Zawodniczki Stefano Lavariniego były rewelacją Ligi Narodów, która zakończyła fazę grupową VNL na pierwszym miejscu, a ostatecznie skończyła z brązowymi medalami. Był to pierwszy medal na imprezie rangi światowej od 55 lat. Na kolej sukces na Starym Kontynencie Polki czekają znacznie krócej.

Stefano Lavarini odsłonił karty

Polski Związek Piłki Siatkowej opublikował w poniedziałkowy poranek listę powołanych na nadchodzący turniej. Trudno w nim o jakiekolwiek zaskoczenia. W porównaniu do turnieju finałowego Ligi Narodów doszło do niewielkich zmian. Joanna Wołosz zastąpiła Julię Nowicką, Kamila Witkowska Dominikę Pierzchałę, a Weronika Szlagowska kontuzjowaną Martynę Czyrniańską. Lavarini wciąż może liczyć na główne zawodniczki, które mocno przyczyniły się do sukcesu w Arlington – Magdalenę Stysiak, Martynę Łukasik, Marię Stenzel, Agnieszkę Korneluk czy Magdalenę Jurczyk.

Polki od tygodnia przygotowują się do turnieju w ośrodku w Spale. W tym samym czasie siatkarze Nikoli Grbicia trenują w Zakopanem. Ćwierćfinalistki poprzedniej edycji mistrzostw Europy lada dzień polecą do Gandawy, gdzie rozegrają fazę grupową. Biało-Czerwone trafiły do grupy A, gdzie zmierzą się ze współgospodyniami, Belgijkami, a także Słowenkami, Węgierkami, Serbkami i Ukrainkami.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na mistrzostwa Europy 2023

Pierwszy mecz Polek na mistrzostwach Europy odbędzie się w piątek, 18 sierpnia, o godzinie 20:00. Rywalkami siatkarek Lavariniego będzie Słowenia, prowadzona przez byłego selekcjonera kadry, Marco Bonittę. Tytułu sprzed dwóch lat będą bronić Włoszki.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy 2023:

Rozgrywające – Joanna Wołosz, Katarzyna Wenerska

Przyjmujące – Olivia Różański, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Weronika Szlagowska

Atakujące – Magdalena Stysiak, Monika Gałkowska

Środkowe – Kamila Witkowska, Joanna Pacak, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk

Libero – Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

