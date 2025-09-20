Koncertowa gra Igi Świątek. Demolka na start, jest awans do półfinału w Seulu!

W piątek 19 września Iga Świątek w ramach turnieju w Seulu miała rozegrać mecz ćwierćfinałowy z Barborą Krejcikovą. Plany organizatorom pokrzyżowały jednak warunki atmosferyczne, a pojedynek tenisistek – ze względu na opady deszczu – został przełożony na sobotę.

Iga Świątek pokonała Barborę Krejcikovą! Demolka w pierwszym secie

Pierwszy set przebiegł właściwie bez większej historii, a Polka potrzebowała zaledwie 30 minut, aby na tablicy wyników pojawiło się 6:0. „Pomogła” w tym zresztą sama Barbora Krejcikova, która popełniała serię niewymuszonych błędów.

Drugi set także rozpoczął się po myśli Igi Świątek, bo Polka szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Czeszka nie odpuszczała jednak do końca i – po grze na przewagi – zdołała przełamać wiceliderkę światowego rankingu. Później w grę obu tenisistek wkradła się nerwowość i po obu stronach siatki pojawiały się niewymuszone błędy, co skutkowało kolejnymi dwoma przełamaniami (3:2).

Barbora Krejcikova w kolejnym gemie popisała się m.in. znakomitym serwisem i pewnym smeczem, dzięki czemu wyrównała wynik w drugim secie. Taki stan rzeczy nie potrwał jednak długo, a Iga Świątek włączyła jeszcze wyższy bieg, co poskutkowało wygraną trzech kolejnych gemów. Polka awansowała do półfinału turnieju w Seulu, wygrywając z Czeszką 6:0, 6:3.

Półfinał turnieju w Seulu. Z kim zagra Iga Świątek?

Iga Świątek na kolejnym etapie turnieju zmierzy się z Mayą Joint. Australijka obecnie zajmuje 46. pozycję w rankingu WTA. Jak się okazuje, dość szybka wygrana Polki z Krejcikovą, może okazać się kluczowa. Z harmonogramu organizatorów wynika, że Świątek nie będzie miała zbyt wiele czasu na regenerację. Mecz półfinałowy ma się rozpocząć ok. godz. 10:00 czasu polskiego.

Czytaj też:

Aryna Sabalenka powiedziała „dość”. To kluczowe wieści dla Igi ŚwiątekCzytaj też:

Iga Świątek z szokującym wyznaniem. Polka ujawniła kulisy swojej kontuzji