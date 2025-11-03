Lewandowski i Kurek u boku Nawrockiego. To nagranie podbija sieć

Robert Lewandowski ponownie zaskoczył swoich fanów zmianą wizerunku. Po eksperymencie z platynowym blondem, napastnik FC Barcelony wrócił do naturalnego koloru włosów. Tym razem uwagę kibiców przyciągnął charakterystyczny wąs. Jak się okazuje, za tą zmianą kryje się ważna inicjatywa, a konkretnie akcja Movember.

Movember. Lewandowski i Kurek zachęcają do badań

– W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało i o formę. Jednak prawdziwa siła to też troska o zdrowie. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie i dla swoich bliskich. Silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie – podkreśla Robert Lewandowski na nagraniu, które obiegło media społecznościowe.

W krótkim filmiku możemy zobaczyć także innych wybitnych sportowców m.in. Bartosza Zmarzlika i Kubę Błaszczykowskiego, u boku których pojawili się przedstawiciele świata rozrywki – Borys Szyc oraz Robert Makłowicz.

Do udziału w akcji Movember zachęcają również polscy siatkarze. – Nie musisz być niezniszczalny, wystarczy, że będziesz odpowiedzialny – mówi kapitan polskiej reprezentacji Bartosz Kurek. Profilaktyka to nie wstyd – dodaje Tomasz Fornal, zawodnik tureckiego Ziraat Bankkart Ankara

Na koniec nagrania niespodziewanie pojawia się...Karol Nawrocki. – Odważ się, to też jest siła! – apeluje prezydent.

Movember – o co chodzi w akcji?

Listopad to czas, gdy na całym świecie królują… wąsy, To właśnie w tym miesiącu trwa akcja Movember, której celem jest zwrócenie uwagi na zdrowie mężczyzn. Nazwa pochodzi od połączenia słów „moustache” (wąsy) i „november” (listopad). Wąsy stają się symbolem troski o siebie i zachętą do rozmowy o profilaktyce.

Statystyki pokazują, że wielu mężczyzn unika rozmów o zdrowiu i zbyt późno zgłasza się do lekarza. Tymczasem wczesne wykrycie chorób, takich jak rak prostaty czy jąder, znacząco zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Akcja Movember przypomina, że profilaktyka może uratować życie.

