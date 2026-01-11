Tak Tusk przeżywał zwycięstwo Polaków. To nagranie podbija sieć

„Wśród śnieżnych i politycznych zawiei – taka radość! Iga, Kasia, Hubi i Janek. Superteam!” – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Premier do wpisu dołączył nagranie, na którym z wyjątkowym entuzjazmem reaguje na zwycięstwo Polaków w tegorocznej edycji tenisowego United Cup. Po ostatniej piłce zagranej przez Jana Zielińskiego, premier aż krzyknął z radości.

Polacy mistrzami United Cup. Zwrot w meczu Świątek

Jeśli Donald Tusk śledził wszystkie finałowe występy biało-czerwonych, niedzielny poranek musiał dostarczyć mu ogromnych emocji. Jako pierwsza na kort wyszła Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA dobrze rozpoczęła spotkanie, wygrywając pierwszego seta 6:3.

Później jednak doszło do niespodziewanego zwrotu. W zaledwie 34 minuty Polka przegrała drugą partię 0:6, dając się przełamać aż trzykrotnie. Choć w decydującym secie Świątek poprawiła swoją grę, ostatecznie uległa rywalce 3:6, notując drugą porażkę w tej edycji United Cup. W międzyczasie media obiegły nagrania, na których widać wyraźnie zdenerwowaną Polkę.

Nadzieje naszej reprezentacji na końcowy triumf podtrzymał Hubert Hurkacz. Po zaciętym i emocjonującym pojedynku pokonał Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3.

United Cup. Kawa i Zieliński dali Polsce zwycięstwo

O losach tegorocznego United Cup miał zdecydować mikst. Trener Mateusz Terczyński postawił na sprawdzony duet Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego, którzy pozostawali niepokonani w turnieju.

Od pierwszych piłek rywalizacja była bardzo wyrównana, jednak to Polacy jako pierwsi przełamali przeciwników i objęli prowadzenie 2:1. Wypracowanej przewagi nie oddali już do końca seta, wygrywając go 6:4. W drugiej odsłonie meczu Kawa i Zieliński kontrolowali przebieg gry, zwyciężając 6:3 i przypieczętowując triumf Polski w United Cup.

