Euro 2020. Czy podopieczni Szewczenki sprawią niespodziankę? Czas na mecz Holandia – Ukraina

11 czerwca rozpoczęły się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Dwa dni później swój udział w tych pucharach rozpoczynają reprezentacje Holandii i Ukrainy. Podopieczni Franka de Boera pojawią się na dużej imprezie międzynarodowej pierwszy raz od mistrzostw świata w 2014 roku. Oranje ominęły mistrzostwa Europy z 2016, które odbywały się we Francji.

Ukraina na Mistrzostwach Europy

Ukraina nie ma zbyt barwnej historii jeśli chodzi o występny na mistrzostwach Europy, ponieważ przez długi czas zawodnicy z terenów ukraińskich grali w barwach reprezentacji ZSRR. Nasi wschodni sąsiedzi zaczęli występować na międzynarodowych boiskach pod własną flagą dopiero w 1992 roku.

Piłkarze Zbirnej awansowali w historii tylko na trzy finały mistrzostw Europy (2012, 2016, 2021). Na Euro w 2016 roku Ukraina trafiła do grupy z reprezentacją Polski. Wtedy Biało-Czerwoni wygrali ze wschodnimi sąsiadami 1:0 i zapewnili sobie awans do 1/8 finału rozgrywek.

Reprezentacja Holandii bez Virgila van Dijka

Od dłuższego czasu wiadomo już, że reprezentacja Holandii będzie musiała poradzić sobie na mistrzostwach Europy bez ostoi linii defensywnej – Virgila van Dijka. Zawodnik doznał w październiku 2020 roku zerwania więzadeł krzyżowych i nie zdążył wrócić do pełnej sprawności. Piłkarz przyznał, że kontuzja była dla niego trudnym doświadczeniem. – Doznałem urazu wiele miesięcy temu. To była dla mnie bardzo, bardzo długa droga – mówił w wywiadzie dla klubowej telewizji swojego klubu Liverpoolu.

Zawodnik zdradził też, że nie weźmie udziału w nadchodzących Mistrzostwach Europy. – Bardzo żałuję, że nie pojadę na Euro, ale w tym momencie czuję, że jest to dobra decyzja. Trzeba na to spojrzeć z dalszej perspektywy. Powrót na przedsezonowe przygotowania z Liverpoolem to jest w tej chwili dla mnie realistyczny plan – powiedział Holender.

Holandia – Ukraina. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie?

Spotkanie pomiędzy Holandią a Ukrainą rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 21. Transmisję z meczu będzie można śledzić na TVP 1 i TVP Sport.

