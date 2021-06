Holandia – Ukraina. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

W grupie C zmierzą się następujące drużyny: Holandia, Ukraina, Macedonia Północna i Austria. Mecz pomiędzy Holandią i Ukrainą będzie drugim meczem rozgrywanym w ramach tej grupy. Na papierze to właśnie Oranje i Zbirna wydają się najbardziej oczywistymi faworytami do wyjścia z grupy i walki o wyższe cele.

Reprezentacja Holandii jest przed rozpoczęciem Euro 2020 w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ wszystkie mecze zagra na stadionie we własnym kraju i nie będzie musiała marnować dodatkowych sił na podróżowanie. Dla porównania – reprezentacja Polski będzie musiała przebyć w trakcie samej fazy grupowej prawie dziewięć tysięcy kilometrów (Petersburg – Sevilla – Petersburg).

Holandia – Ukraina. Godzina spotkania i transmisja TV

Mecz pomiędzy Holandią i Ukrainą zostanie rozegrany 13 czerwca o godzinie 21. Spotkanie transmitowane będzie na TVP 1, TVP Sport i na stronie internetowej sport.tvp.pl. Sędzią niedzielnego spotkania będzie Felix Brych, niemiecki arbiter na co dzień pracujący w rodzimej Bundeslidze.

