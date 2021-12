Max Verstappen o Lewisie Hamiltonie: Rozumiem, że może być zły

Emocjonujący sezon Formuły 1 dobiegł końca. Max Verstappen po raz pierwszy sięgnął po mistrzostwo świata, pokonując Lewisa Hamiltona, który wcześniej siedmiokrotnie okazywał się najlepszym kierowcą globu. Walka w 2021 roku była bardzo zacięta, ponieważ wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim okrążeniu wyścigu w Abu Zabi.

Wielkie święto Red Bulla to również napięty okres w Mercedesie, który miał zastrzeżenia co do decyzji sędziowskich w trakcie finałowego wydarzenia. Oprócz wojenki teamu Hamiltona z całą organizacją pojawił się temat ewentualnego odejścia Brytyjczyka z F1. Tę sprawę skomentował sam Max Verstappen, który powodów do odejścia Hamiltona nie widzi.

F1. Verstappen: Nie widzę powodów, by Hamilton miał kończyć

Max Verstappen wziął udział w czwartek w gali, podczas której została oficjalnie wręczona nagroda za zdobycie mistrzostwa świata. Na wydarzeniu zabrakło przedstawicieli Mercedesa, którzy najwidoczniej jeszcze nie pogodzili się z przegraną.

Holenderski kierowca wypowiedział się na temat ewentualnego odejścia Lewisa Hamiltona z Formuły 1. Cała koncepcja nie przypadła mu do gustu. – Rozumiem, że po takim wyścigu można być przez jakiś czas złym. Jednak trzeba rozumieć, że takie rzeczy w Formule się zdarzają – powiedział Verstappen.

Świeżo upieczony mistrz świata stwierdził, że Hamilton powinien spojrzeć w tył i przypomnieć sobie, ile osiągnął. – To powinno dać mu motywację do tego, aby kontynuować swoją karierę. Nie widzę żadnych powodów, aby miał przestać walczyć o ósme mistrzostwo świata w karierze – ocenił Verstappen.

