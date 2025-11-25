Oto następca Roberta Kubicy w Formule 1. Polak został zakontraktowany!

tym, jakie szaleństwo ogarnęło Polskę w okresie, w którym Robert Kubica był kierowcą Formuły 1, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Niewykluczone, że już niedługo wyrośnie następca podchodzącego z Krakowa sportowca.

Roman Biliński w Formule 2. Polak właśnie parafował umowę

We wtorek (tj. 25 listopada) poinformowano, że polski kierowca trafia do Formuły 2. W sezonie 2026 w barwach zespołu DAMS Lucas Oil będzie jeździł Roman Biliński.

Co ciekawe, zawodnik urodził się w Wielkiej Brytanii, ale jeździ pod polską licencją. Kariera wyścigowa Bilińskiego rozpoczęła się w 2019 roku. W sezonie 2025 Polak występował w Formule 3, reprezentując zespół Rodin. Wygrał jeden wyścig, dwa razy stanął też na podium, a w klasyfikacji generalniej zajął 11. miejsce.

Kolega z zespołu Bilińskiego w F2 będzie Szwed Dino Beganovic, jego rówieśnik.

„Dołączenie do tak historycznego zespołu jak DAMS Lucas Oil to dla mnie zaszczyt. Formuła 2 to niesamowite wyzwanie i jestem gotowy dać z siebie wszystko, aby reprezentować zespół na najwyższym poziomie. Wiele się nauczyłem i nie mogę się doczekać, aby przekształcić to doświadczenie w wyniki na torze. Chciałbym podziękować DAMS Lucas Oil za danie mi tej szansy i za zaufanie” – powiedział polski kierowca po parafowaniu umowy z zespołem Formuły 2.

Sezon 2026 rozpocznie się na początku marca w Melbourne. Eliminacje będą towarzyszyć wyścigom Formuły 1. F2 to już bezpośrednie zaplecze przed elitą.

Fenomen Roberta Kubicy ciągle trwa! Polak nadal błyszczy na torze

Warto przypomnieć, że Robert Kubica był jedynym kierowcą z Polski, który znalazł się w gronie kierowców Formuły 1 w jej dziejach. Polak w latach 2006-09 był kierowcą zespołu BMW Sauber. W 2010 roku dołączył do teamu Renault.

Następnie w 2018 roku – m.in. po poważnym wypadku (rok 2011), w którym Polak omal nie stracił prawej ręki – Kubica powrócił do padoku F1, zostając kierowcą rezerwowym i rozwojowym zespołu Williams. W sezonie 2019 wrócił na fotel wyścigowy brytyjskiego zespołu. Po raz ostatni Kubica funkcjonował w świecie Formuły 1 w okresie pobytu w teamie Alfa Romeo Racing (2020-22). Polak spełniał tam funkcję kierowcy rezerwowego i rozwojowego. Ostatni wyścig z udziałem Kubicy w F1 to Grand Prix Włoch 2021.

Obecnie krakowianin startuje w wyścigach długodystansowych. W 2025 roku w barwach zespołu AF Corse sięgnął po zwycięstwo w legendarnym 24h Le Mans, jako pierwszy Polak w historii tej słynnej rywalizacji.

