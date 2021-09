Polscy koszykarze 3x3 z medalem ME! Biało-Czerwoni ograli Rosję

Reprezentanci Polski w koszykówce 3x3 po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Tokio, przystąpili do rywalizacji na mistrzostwach Europy. Podopieczni Piotra Renkiela wygrali rywalizację w swojej grupie i pewnie awansowali do ćwierćfinału turnieju. Tam przyszło im mierzyć się z Holandią, którą pokonali 21:14. To oznaczało, że Polacy awansują do strefy medalowej.

W półfinale na drodze Biało-Czerwonych stanęli Litwini, którzy byli poza zasięgiem Polaków. Rywale wygrali 19:10 i awansowali do finału. Naszym zawodnikom pozostała walka o brązowy medal w starciu z Rosjanami.

Polacy z medalem!

W mecz lepiej weszli Rosjanie, którzy po dwóch akcjach prowadzili już 2:0. Trafieniem za dwa odpowiedział Przemysław Zamojski, dzięki czemu Polacy doprowadzili do remisu. Spotkanie było wyrównane, chociaż to rywale częściej odskakiwali na kilka punktów. Polakom po kilku skutecznych akcjach udało się doprowadzić do stanu 9:9.

Rosjanie ponownie odskoczyli, tym razem na cztery punkty, wychodząc na prowadzenie 18:14. Polacy walczyli jednak do końca i w dramatycznych okolicznościach odrobili stratę. Najpierw doprowadziliśmy do remisu, a w ostatnich sekundach trafienie na wagę brązowego medali zaliczył Zamojski. Mecz zakończył się wynikiem 19:18 dla Polaków, którzy tym samym zajęli trzecie miejsce na mistrzostwach Europy.

Czytaj też:

Rosjanie będą mieli problem z pokonaniem Polaków? Heynen wskazał warunek