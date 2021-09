Rosjanie będą mieli problem z pokonaniem Polaków? Heynen wskazał warunek

Reprezentacja Polski przeszła fazę grupową siatkarskich mistrzostw Europy bez porażki, ogrywając po drodze Portugalię, Serbię, Grecję, Belgię i Ukrainę. W 1/8 finału Biało-Czerwoni rozgromili z kolei Finlandię.

Wyzwanie w ćwierćfinale

Pomeczowymi wnioskami podzielił się Vital Heynen we wpisie opublikowanym w serwisie WP sportowe Fakty. „Zrobiliśmy krok do przodu w stosunku do tego, co pokazywaliśmy w fazie grupowej, teraz przed ćwierćfinałem możemy zrobić kolejny. Jeśli tak będzie, Rosja będzie musiała zagrać naprawdę dobrze, żeby z nami wygrać” – ocenił trener kadry. Według belgijskiego szkoleniowca mecz z wicemistrzami olimpijskimi będzie „ogromnym wyzwaniem”.

Jak zdradził Heynen, dzień po meczu z Finlandią jego podopieczni mieli „trening na życzenie”. „Zawodnicy wybierają rodzaj zajęć w zależności od tego, jak się czują i czego według samych siebie potrzebują. Jedni wybierają siłownię, inni zajęcia z piłkami, jeszcze inni trochę jednego i drugiego” – wyjaśnił dodając, że jeszcze w niedzielę będzie analizował grę Sbornej.

Przypomnijmy, ćwierćfinałowe spotkanie z Rosją zostanie rozegrane we wtorek 14 września. Mecz rozpocznie się o godz. 20:30, a relację na żywo z tego starcia przeprowadzimy na Wprost.pl.

