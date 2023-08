Kapitalny bieg polskiej sztafety! Najlepszy wynik w historii

Po raz pierwszy od 2007 roku polska sztafeta 4x100 metrów kobiet awansowała do finału. W kwalifikacjach trener Jacek Lewandowski postawił na najmocniejsze karty: Pię Skrzyszowską, Kryscinę Cimanouską, Magdalenę Stefanowicz i Ewę Swobodę. Panie miały spory problem z przekazywaniem pałeczki, ale na szczęście nie popełniły tak przykrego w skutkach błędu, jaki zrobili mężczyźni, którzy podczas pierwszej zmiany nie zmieścili się w wyznaczonej strefie. Przez to półfinałowy bieg dla Polaków zakończył się przedwcześnie. Ostatecznie reprezentacja Polski w swoim biegu dobiegła z piątym czasem 42,65 sekundy. Duża w tym zasługa Ewy Swobody, której kapitalny sprint dał nam ostatecznie ósmy czas i awans do finału, który rozpoczął się o godz. 21:50.

Bardzo dobry bieg polskiej sztafety

Trener Jacek Lewandowski nie zdecydował się na żadną zmianę, względem eliminacji więc jako pierwszą na torze zobaczyliśmy Pię Skrzyszowską. Tym razem nie otrzymała ona żółtej kartki za falstart, więc bez rozpraszania mogła skupić się na biegu. Tym razem obyło się bez problemów przy podaniu pałeczki, choć druga Kryscina Cimanouska, wyglądała, jakby się trochę zawahała. Równie dobre przekazanie miało miejsce na trzeciej zmianie, w której reprezentowała nas Magdalena Stefanowicz.

Jako ostatnia pobiegła Ewa Swoboda, która wywalczyła piąte miejsce. To był najlepszy wynik polskiej sztafety 4x100 metrów w historii. Biało-Czerwone finiszowały z czasem 42.66 s. Złoty medal w Budapeszcie wywalczyły reprezentantki USA z rekordem mistrzostw świata – 41.03. Drugie na mecie zameldowały się Jamajki z czasem 41.21. Na najniższym stopniu podium stanęły Brytyjki – 41.97.

Wcześniej awans do finału wywalczyła kobieca sztafeta w biegu 4x400 metrów z czasem 3:24,05. Biało-Czerwone pobiegły w składzie Alicja Wrona-Kutrzepa, Marika Popowicz-Drapała, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka oraz Natalia Kaczmarek.

